Vujović: Celjani so favoriti, a niso nepremagljivi

Prenos finala v nedeljo na TV SLO 2 in MMC-ju

19. april 2018 ob 10:26

Ljutomer - MMC RTV SLO

Ljutomer bo konec tedna gostil zaključni rokometni turnir za Pokal Slovenije. V prvem polfinalu se bosta v soboto pomerila Krka in Jeruzalem ormož, v drugem pa Celje PL in Koper 2013.

Na dosedanjih zaključnih turnirjih so bili daleč najboljši Celjani, ki so lani v mariboru osvojili jubilejni 20. pokalni naslov. Trikrat so slavili Koprčani, po enkrat pa rokometaši iz Hrpelj, Prul in Velenja.

Uvodni polfinalni pokalni obračun med Novomeščani in Ormožani bo resda nekakšno ogrevanje za osrednjo sobotno tekmo med Celjani in Koprčani, a oboji so lačni dokazovanja in željni premiernega nastopa v velikem finalu. Ormožani si bodo skušali pred svojimi privrženci izboriti finalno tekmo, Novomeščani, ki so v končnici presenetili celo Velenjčane, pa prav tako hrepenijo po preboju na najbolj razburljivo tekmo turnirja. Njuna medsebojna dvoboja v državnem prvenstvu sta se končala z domačima zmagama: Krka je v Novem mestu slavila s 30:19, Jeruzalem pa v Ormožu pa s 35:30.

"Krka bo zahteven tekmec, svojo kakovost je dokazala s prebojem v skupino za prvaka. Kot gostitelji imamo prednost domačega igrišča in napadamo zgodovinski uspeh kluba, upam na polno dvorano in glasno podporo naših privržencev," je dejal trener Ormožanov Saša Praprotnik, ki skupaj s svojimi varovanci prvoligaške tekme sicer igra v ormoški dvorani na Hardeku, medtem ko je trener Novomeščanov Mirko Skoko dodal: "Jeruzalem Ormož je na svojem terenu vselej zahteven tekmec, a možnosti za napredovanje imata obe strani. Večji pritisk bo na strani gostiteljev, kar bomo skušali izkoristiti."

Ples kroglic je določil, da se bosta v sobotnem polfinalu pomerila največja favorita pokalnega tekmovanja. Celjani so že pred časom končali nastope v evropski ligi prvakov, minuli teden pa so na sklepnem turnirju regionalne lige Seha v Skopju v izjemno močni konkurenci osvojili tretje mesto.

"V pokalnem tekmovanju so vselej možna presenečenja, mi pa smo dobili zahtevnega polfinalnega tekmeca. Koprčani v Ljutomer prihajajo neobremenjeni, mi pa bomo naredili vse, da se prebijemo v finale. Pred nami je težka tekma," je dejal strateg Celjanov Branko Tamše, medtem ko je prvi mož stroke pri koprski ekipi in selektor slovenske moške reprezentance Veselin Vujović pragmatično dodal: "Če želiš osvojiti pokalno lovoriko, potem moraš premagati Celjane v polfinalu ali finalu. Celjani so favoriti, a niso nepremagljivi."

Prenos finala bo v nedeljo ob 18. uri na TV SLO 2 in MMC-ju.

POKAL SLOVENIJE

SKLEPNI TURNIR, Ljutomer



POLFINALE, sobota ob 17.00:

KRKA - JERUZALEM ORMOŽ



Ob 20.00:

KOPER 2013 - CELJE PIVOVARNA LAŠKO



Nedelja ob 15.00:

Tekma za 3. mesto



Ob 18.00:

Finale (prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

R. K.