Železarji po zaostanku z 1:2 do vrha napolnili mrežo Celja

20. marec 2017 ob 21:03

Jesenice, Ljubljana - MMC RTV SLO

Jeseniški hokejisti so se na prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva v prve pol mučili s Celjani, nato pa so se razigrali in napolnili njihovo mrežo (11:3).

Celjani so pred 300 gledalci v Podmežakli povedli v 6. minuti, ko je zadel Matic Zupanc po podaji Aljaža Ogrizka. Izenačil je Luka Kalan po četrt ure igre.

V 24. minuti je Aljaž Ribič zrežiral novo celjsko vodstvo, Sašo Rajsar, Nate Di Casmirro in Tadej Čimžar pa so poskrbeli za preobrat v drugi tretjini. V zadnji tretjini so železarji zadeli kar sedemkrat, v 49. minuti je Timoteja Jerama v vratih zamenjal Tomaž Jeram, ki pa je hitro prejel še štiri gole.

Druga tekma v Celju verjetno naslednji teden

Hokejska zveza Slovenije je v dogovoru z vodstvom jeseniških hokejistov ter ob soglasju celjskega kluba drugo polfinalno tekmo v Celju predvideno za četrtek zaradi obveznosti železarjev v polfinalu Alpske hokejske lige (Asiago prihaja v Podmežaklo v sredo ob 18.30) preložila na kasnejši termin. Nov možni termin je lahko naslednji teden, vendar pa bo dokončna potrditev mogoča šele v prihodnjih dneh.

Gladka zmaga zmajev v Tivoliju

V Tivoliju je Olimpija odpravila Playboy Slavijo s 5:0. V 5. minuti je mrežo Založanov načel Raphael Bussieres, dve minuti zatem pa je Gilbert Gabor povišal na 2:0.

V drugi tretjini je Žiga Pešut dvakrat izkoristil prednost igralca več. Končni izid je postavil Aljaž Uduč v 42. minuti. Razmerje v strelih na vrata je bilo kar 47:17. Vratar gostov Jure Pavlič se je nekajkrat zelo izkazal in preprečil še višji poraz. Mladi čuvaj mreže zmajev Tilen Spreitzer je mrežo ohranil nedotaknjeno.

Druga in morda že odločilna tekma za vstop v finale bo v četrtek v Zalogu.

Polfinale, prvi tekmi:

SIJ ACRONI JESENICE - ECE CELJE 1:0

11:3 (1:1, 3:1, 7:1)

300; Kalan 16., 49., Rajsar 32., 49., Di Casmirro 34., 55., Čimžar 38., Jezovšek 46., 50., Sotlar 48., Oraže 48.; Zupanc 6., Ribič 24., Rakanović 51.



OLIMPIJA - PLAYBOY SLAVIJA 1:0

5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

250; Bussieres 5., Gabor 7., Pešut 35., 37., Uduč 42.



Druga tekma bo v četrtek v Zalogu.



Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na dve zmagi.



