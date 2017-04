Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Navijači Zenita iz Kazana so se veselili novega uspeha. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zenit Kazan znova na evropskem odbojkarskem prestolu

Tretje mesto Macerati Klemna Čebulja

30. april 2017 ob 23:17

Rim - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarji Zenita iz Kazana so tretjič zapored zmagovalci Lige prvakov, potem ko so v velikem finalu sklepnega turnirja v Rimu premagali Perugio s 3:0 (15, 23, 14).

V prvem nizu so pred 11.500 gledalci predvsem v drugi polovici popolnoma prevladovali. Drugi niz je bil precej bolj izenačen, ekipi sta bili praktično vse do zaključka poravnani, na koncu pa so bili znova bolj zbrani igralci Zenita. V tretjem nizu pa so se odbojkarji iz Kazana hitro odlepili in prednost brez težav zadržali do konca niza.

Pri zmagovalcih je bil z 19 točkami najuspešnejši Maksim Mihajlov, Wilfredo Leon jih je dodal 16. Pri Perugii pa je 14 točk dosegel Ivan Zajcev.

Končno tretje mesto so zasedli odbojkarji Lube Civitanove oziroma Macerate, potem ko so bili v malem finalu s 3:1 (27, -22, 21, 21) boljši od Berlin Volleysa. Klemen Čebulj je za zmagovalce dosegel deset točk.



Finale:

PERUGIA - ZENIT KAZAN

0:3 (-15, -23, -14)

Mihajlov 19, Leon 16; Zajcev 14.



Za tretje mesto:

MACERATA - BERLIN VOLLEYS

3:1 (27, -22, 21, 21)

Čebulj 10 za Macerato.



Polfinale:

Berlin Volleys - ZENIT KAZAN

0:3 (-21, -22, -13)



PERUGIA - Macerata

3:2 (19, -22, 19, -21, 9)

Čebulj 1 za Macerato.

M. R.