Zlata pika na i Marit Björgen v Pjongčangu

Norvežanka kot prva ubranila olimpijski naslov na 30 km

25. februar 2018 ob 08:36,

zadnji poseg: 25. februar 2018 ob 11:54

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Norveška superšampionka Marit Björgen je kot prva v zgodovini ubranila naslov olimpijske prvakinje v teku na 30 km in v Pjongčangu osvojila že osmo zlato olimpijsko medaljo v karieri.

37-letnica je v klasičnem koraku deklasirala konkurenco in Norveški pritekla naziv najuspešnejše države v Južni Koreji s skupno 39 odličji. Björgnova sama je od tega osvojila štiri odličja, v zadnji disciplini iger pa prvo posamično zlato v Južni Koreji. Z osmo zlato olimpijsko medaljo je tudi dosegla legendarna rojaka tekača na smučeh Björna Daehlija in biatlonca Oleja Einarja Björndalna. Skupno ima na ZOI kar 15 kolajn, s čimer se je zavihtela na vrh lestvice najuspešnejših tekmovalcev.

Björndalen takoj čestital zlati rojakinji

Legendarni biatlonec, ki je na olimpijskih igrah osvojil osem zlatih, štiri srebrne in eno bronasto kolajno, je Björgnovi takoj čestital: "Čestitke! Izjemna osebnost in smučarka. Danes sem ponosen, da sem Norvežan."

Prednost narasla do dveh minut

Björgnova je tudi tokratno tekmo odlično začela in se na prvem mestu prvič prepričljivo odcepila od skupine po devetem kilometru, ko si je pritekla šest sekund prednosti, nato pa je prednost le še naraščala do skorajda dveh minut. Za nekaj sekund se je zmanjšala le v ciljni ravnini, kjer je pozdravila svojega trenerja in zadnje metre pretekla z norveško zastavo v rokah. V cilju je ura pokazala 1:22:17,6. Drugo mesto je osvojila Krista Parmakoski, tretje pa zlata s šprinterske preizkušnje Stina Nilsson.

Pozitivne odzive dobivala skozi celotno tekmo

Običajno precej zadržano Norvežanko so ob prihodu v cilj za kratek čas izdala čustva. Zavedajoč se veličine svojega dosežka je na podelitvi medalj potočila nekaj solz, še več pa jih bo verjetno sledilo zvečer na zaključni slovesnosti, na kateri bo nosila norveško zastavo. "To so moje zadnje olimpijske igre, tako da je bil to imeniten konec," je za norveško televizijo dejal Björgnova. "Danes je šlo vse kot po maslu. Bilo je popolno. Šlo je, kot sem si želela. Bilo je kot v Holmenkollnu. Moje telo in smuči so bili eno in dobivala sem pozitivne odzive med celotno tekmo," je dodala.

Stadloberjeva zgrešila progo

Smolo na progi je imela avstrijska tekmovalka Teresa Stadlober, ki je bila do 20. kilometra na drugem mestu, nato pa zgrešila del proge, izgubila skorajda minuto in izpadla iz boja za odličja. Njen oče Alois je nekdanji sijajni tekač, zdaj pa je njen trener in tudi dolgoletni strokovni komentator tekem na televizijski postaji ORF. V prenosu je že pomislil, da bi lahko njena hči osvojila srebro, potem pa je bil obupan, ko je naredila začetniško napako.



30 km klasično (Ž), skupinski štart: 1. M. BJÖRGEN NOR 1:22:17,6 2. K. PARMAKOSKI FIN +1:49,5 3. S. NILSSON ŠVE 1:58,9 4. I. ÖSTBERG NOR 2:00,4 5. C. KALLA ŠVE 2:57,2 6. K. NISKANEN FIN 3:01,6 7. J. DIGGINS ZDA 3:37,2 8. H. WENG NOR 4:07,9 9. T. STADLOBER AVT 4:14,1 10. M. ISHIDA JPN 4:20,8

Najuspešnejši tekmovalci na ZOI: Z S B 1. Marit Björgen (Nor) 2006-2018 8 4 3 2. Ole Einar Björndalen (Nor) 1998-2014 8 4 1 3. Björn Daehlie (Nor) 1992-1998 8 4 - 4. Ljubov Jegorova (Rus) 1992/1994 6 3 - 5. Victor Ahn (Kor/Rus) 2006/2014 6 - 2 6. Lidija Skoblikova (SZ) 1960/1964 6 - - 7. Ireen Wüst (Niz) 2006-2018 5 5 1 8. Claudia Pechstein (Nem) 1992-2018 5 2 2 9. Martin Fourcade (Fra) 2010-2018 5 2 - 10. Larisa Lazutina (Rus) 1992-2002 5 1 1 . Clas Thunberg (Fin) 1924/1928 5 1 1

