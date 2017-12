Zlatan: Pep je najbolj nezrel človek, kar jih poznam

Šved kritičen do Guardiolovega reševanja težav

13. december 2017 ob 13:20

Manchester - MMC RTV SLO

Napadalec Manchester Uniteda Zlatan Ibrahimović je trenutnega menedžerja Manchester Cityja Pepa Guadrdiolo označil za 'nezrelega'.

Ni skrivnost, da švedski napadalec in Guardiola nista bila v najboljših odnosih, ko sta skupaj sodelovala pri Barceloni. Ibrahimović je kariero v Španiji sicer začel dobro, nato pa je dobival vse manjšo minutažo.

Ibrahimović je še vedno prepričan, da je Guardiola pri Barceloni spremenil sistem igre, ki njemu ni bil pisan na kožo, to pa naj bi storil, da je vse podredil prvemu zvezdniku ekipe - Lionelu Messiju.

Po soočenju mrk Guardiole

Ko se je Ibrahimović soočil z Guardiolo, se mu je ta zahvalil za mnenje in obljubil, da ga bo upošteval. "Nato sem naslednjo tekmo začel na klopi. Bil sem tiho, še naprej sem trdo treniral. Na drugi tekmi, spet na klopi. Menil sem, da se je dobro spoprijel z reševanjem težave. Z mano ni govoril, ničesra mi ni želel pojasniti. Tretja tekma, spet na klopi. Četrta tekma, klop. Mislim, da je to zelo čudno. Z mano ni več spregovoril, niti me ni pogledal. Z mano ni želel biti v istem prostoru. Pep ni slaba oseba, a zagotovo najbolj nezrela, kar sem jih kdaj spoznal," je dejal 36-letni Zlatan, ki je za katalonskega velikana igral med letoma 2009 in 2011.

Guardiola ima te dni sicer sladke skrbi. V angleški Premier ligi prepričljivo vodi in ima z Manchester Cityjem pred drugouvrščenim mestnim tekmecem Manchester Unitedom zajetnih 11 točk prednosti, v osmini finala Lige prvakov se bodo sinjemodri za četrtfinale pomerili z Baslom.

M. L.