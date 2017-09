Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Benoit Cosnefroy je v šprintu opravil z Lennardom Kämno in se veselil naslova svetovnega prvaka v kategoriji U-23. Foto: EPA VIDEO Spomin na zlato medaljo M... VIDEO Tadej Pogačar 20. med mla... VIDEO Zadnji kilometer dirke ml... Dodaj v

Zlato za Cosnefroya, Pogačar naredil, kar je lahko

Vrhunec SP-ja bo nedeljska moška dirka v razredu elite

22. september 2017 ob 15:16,

zadnji poseg: 22. september 2017 ob 18:04

Bergen - MMC RTV SLO

Na cestni dirki mlajših članov za medalje svetovnega prvenstva je zmagal francoski kolesar Benoit Cosnefroy. Drugi je bil Nemec Lennard Kämna, tretji Danec Martin Sendgaard.

Odločitev je padla v zadnjem krogu. Kämna je napadel na vzponu 13 kilometrov pred ciljem. Glavnino je hitro pustil za seboj, premagal Lososov hrib, na spustu pa je dobil družbo Cosnefroya. Francoz je prvi začel šprintati in zdržal do ciljne črte, saj ga Kämna iz zavetrja niti ni poskušal prehiteti. Šprint glavnine je s tremi sekundami zaostanka dobil Svendgaard.

Od slovenske peterice je bil najboljši Tadej Pogačar, 20., potem ko najboljša šprinterja slovenske reprezentance Žiga Jerman nista zdržala ritma glavnine. Žiga Jerman je bil 43. (+1:04), Gašper Katrašnik pa 48. (+1:50). Tik za njim je končal Izidor Penko, Matic Grošelj je ciljno črto prečkal na 79. mestu.

Pogačarja grabili krči

"Dirka je bila zahtevna šele po petem krogu, ko je vsak klanec šlo 'na polno'. Šel sem zraven, ampak na koncu v zadnjih treh kilometrih plačal s krči. Nisem najbolj zadovoljen z rezultatom. Bilo bi veliko lepše, če bi bil deset mest nižje. Ampak treba se je sprijazniti in z dvignjeno glavo naprej," je nekaj minut po prihodu v cilj razmišljal Pogačar, ki je v četrtek dopolnil 19 let.

S predstavo Pogačarja je bil zadovoljen selektor mlajših članov Martin Hvastija: "Opravil je svoje, bil je v prvi skupini. Več kot to ni zmogel. To je bil njegov domet. Odpadla sta oba sprinterja. Dirka je bila težka. Jermanu je zmanjkalo 10 metrov na vrhu klanca. Na prvih petih mestih so bili profesionalci, nas pa ni bilo zraven."

Jerman je stik z najboljšimi držal do vrha zadnjega vzpona na dirki, v cilju pa ni bil najbolj zadovoljen. Čeprav je prvo leto v kategoriji mlajših članov, se starejših in izkušenejših kolesarjev ni ustrašil, verjel je v visoko uvrstitev. "Celotno dirko smo bili solidni, v odločilnih trenutkih smo bili zraven. Na koncu vzpona je Italijan pred mano še ujel skupino, meni ni in sam sem nadaljeval do cilja. Takšen je šport," je dejal.

Kapetan ekipe Katrašnik je nastopil na zadnjem SP-ju v tej starostni kategoriji in je gotovo pričakoval več, a je športno priznal poraz. "Dirka je bila zelo težka. Mokre ceste na začetku so naredile dirko še težjo. Za kategorijo U-23 je 190 kilometrov res veliko, ampak mislim, da je prav, da je dirka težka in zmaga najboljši."

Karin Penko v 3. krogu izgubila stik z vodilnimi

Na cestni dirki mladink je Karin Penko osvojila 30. mesto: "Sem zadovoljna. Malo mi je bilo težko, ker sem bila sama, druge reprezentance so imele po štiri, pet tekmovalk. Ostala sem sama, skušala sem pokrivati Italijanke, ki so delale dirko. V tretjem krogu sem žal morala izpustiti skupino 12 kolesark. Ostale smo štiri, smo sodelovale, ampak nas je od zadaj ujela skupina petnajstih."

Po naslovu svetovne prvakinje v vožnji na čas je na 76,4 kilometra dolgi cestni dirki še drugo zlato osvojila Italijanka Elena Pirrone. Drugo mesto je v sprintu zasledovalne skupine z zaostankom 12 sekund osvojila Danka Emma Cecilie Norsgaard Jorgensen, tretja pa je bila Italijanka Letizia Peternoster.

Preostali spored SP-ja, sobota:

09.30 Cestna dirka, mladinci



13.15 Cestna dirka, ženske



Nedelja:

10.05 Cestna dirka, moški

Cestna dirka, mlajši člani, 191 km: 1. B. COSNEFROY FRA 4:48:23 2. L. KÄMNA NEM isti čas 3. M. SENDGAARD DAN +0:03 4. O. WOOD VB 5. V. ALBANESE ITA vsi ... isti 20. T. POGAČAR SLO čas 43. Ž. JERMAN SLO 1:04 48. G. KATRAŠNIK SLO 1:50 49. I. PENKO SLO isti čas 79. M. GROŠELJ SLO 6:23 Mladinke, 76,4 km: 1. E. PIRRONE ITA 2:06:17 2. E. C. NORSGAARD DAN +0:12 3. L. PATERNOSTER ITA isti čas ... 30. K. PENKO SLO 4:12

T. O.