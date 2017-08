Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Matej Žagar je na dirki na Švedskem zasedel 14. mesto. Foto: Borut Cvetko Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zmarzlik slavil na Švedskem, Žagar v ozadju

Skromno 14. mesto Žagarja

12. avgust 2017 ob 22:07

Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Na dirki svetovnega prvenstva v spidveju v švedski Malilli je slavil Poljak Bartosz Zmarzlik, drugi je bil domačin Antonio Lindbaeck, švedski uspeh pa je s tretjim mestom dopolnil Fredrik Lindgren. Slovenec Matej Žagar tokrat ni imel veliko uspeha.

V prvih treh vožnjah večera je imel Žagar malo uspeha, v prvi vožnji se je po nevarnem manevru dirkača z vabilom Linusa Sundstroema komajda izognil padcu in ostal brez točk, potem pa dobil po eno v svoji drugi in tretji vožnji.

V četrti vožnji je Žagar povedel, a je bila nato zaradi padca Piotra Pawlickega prekinjena, po ponovljenem startu pa je Slovenec nato trčil prav s Pawlickim in sodniki so ga diskvalificirali, tako da je ostal še brez zadnje teoretične možnosti za preboj v polfinale. V zadnji vožnji je nato spet iztržil točko za tretje mesto in dirko končal s skromnim izkupičkom treh točk in 14. mestom.

Janowski vodi

Skupno je v vodstvu Poljak Maciej Janowski, ki je danes nastopil v finalu, a ostal brez stopničk na četrtem mestu, ima pa 88 točk. Drugi je s 83 Avstralec Jason Doyle, tretji pa Poljak Patryk Dudek (80). Žagar je zdaj na desetem mestu z 51 točkami, do osmega, ki še zagotavlja neposreden nastop v SP naslednje leto, pa ga loči osem točk.

Naslednja dirka bo 26. avgusta v poljskem Gorzowu, Žagarja in tudi številne njegove tekmece pa teden dni prej čaka še finalna kvalifikacijska dirka svetovnega prvenstva za leto 2018 v ruskem Togliattiju.

D. S.