Znani Slovenci pomagali otrokom premagati oviratlon

17. junija oviratlon v Planici

11. maj 2017 ob 15:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča so izpeljali šesti mini oviratlon, na katerem so ovire premagovali otroci, ki so tam na rehabilitaciji.

Da je bil ta izziv zanje enostavnejši in ker je pomemben poudarek pri oviratlonu netekmovalnost ter medsebojna pomoč vseh udeležencev, so otrokom pomagali številni znani Slovenci. Vsi so dokazali, da so nepremagljive zgolj tiste ovire, ki se jih ne drznemo začeti premagovati.

Mini oviratlon je eden od vrhuncev sodelovanja Športnega društva Oviratlon in URI – Soča. Oviratlonci bodo namreč tudi letos del sredstev, zbranih s prijavnino na oviratlon v Planici, ki bo 17. junija, namenili URI – Soča, tokrat za nakup prilagojenih športnih pripomočkov.

T. O., foto: www.oviratlon.si