ACH Volley na prvi finalni tekmi hitro do zmage

Igrajo na tri zmage

17. april 2018 ob 19:41,

zadnji poseg: 17. april 2018 ob 20:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarji ACH Volleyja so na prvi tekmi finala državnega prvenstva v Tivoliju premagali Calcit Volley s 3:0 (20, 18, 16). Druga tekma bo v soboto v Kamniku.

V finalu se še četrtič zapored merita omenjeni ekipi, favoriti so znova odbojkarji ACH-ja, ki lovijo 14. zaporedni naslov in 15. v zgodovini. Kamničani imajo za zdaj tri, zadnjega so osvojili v sezoni 2002/03. Lani se je morala ljubljanska ekipa zelo potruditi, da je prišla do naslova, saj je šele na peti tekmi strla odpor Calcita.

Za varovance Gašperja Ribiča je bila to že četrta tekma v šestih dneh, vendar se to na začetku uvodnega niza v njihovi igri ni poznalo, saj so po zaostanku z 2:4 z blokom Žana Novljana na prvi tehnični odmor odšli s prednostjo dveh točk. Zato pa je bilo nadaljevanje za kamniško ekipo manj uspešno, kajti domači so na servis Jana Pokeršnika, ki je dosegel tudi dva asa, z delnim izidom 7:0 povedli s 14:9. Šele po drugem polminutnem odmoru je Calcit za trenutek ustavil Ljubljančane. Po uspešnem napadu Jureta Okrogliča, na servisu je bil Maxson Pereira, je zaostanek štirih točk ob drugem tehničnem odmoru znižal le na točko (17:16). Za kaj več je gostom zmanjkalo zbranosti, niz je končal Diko Purič (25:20).

Prav Purič je imel s svojimi servisi nemalo zaslug, da so odbojkarji ACH-ja, ki so imeli v prvem nizu kar 88-odstotni sprejem, v drugem povedli s 4:0. Ob prvem tehničnem odmoru so vodili že z 8:2. Calcit, ki je še naprej imel težave na sprejemu, predvsem pa je naredil preveliko število lastnih napak - do konca niza kar 13 -, je za šest točk zaostajal tudi ob drugem tehničnem odmoru, niz pa je bil praktično odločen po asu Dimitrija Babkova, ko je bilo na semaforju 19:10. Vodstvo z 2:0 v nizih za ACH je potrdil Matic Videčnik (25:18).

Tudi tretji niz so Kamničani začeli z napakami, s kar štirimi so Ljubljančanom omogočili vodstvo s 5:1, po bloku Petra Đirlića pa je bilo že 6:1 za ACH, ki je podobno kot v drugem na prvi tehnični odmor odšel s prednostjo šestih točk. Na servis Andreja Štembergarja Zupana so se gostje še približali na tri točke (11:8), to pa je bilo bolj ali manj tudi vse. Tekma je bila odločena z novim asom Puriča (19:9), končala pa se je s servisom v mrežo kapetana Kamničanov Štembergarja Zupana (25:16).

Finale, prva tekma:

ACH VOLLEY - CALCIT VOLLEY 1:0

3:0 (20, 18, 16)

300 gledalcev

ACH Volley: Flajs, Đirlić 11, Babkov 15, Kovačič, Purič 6, Pavlović, Satler, Pleško 1, Brulec 2, Planinc, Kök, Mihajlović, Pokeršnik 9, Videčnik 10.

Calcit Volley: Pereira 12, Hribar, Golob, Novljan 3, Podobnik, Ratek 1, Gil, Vidmar 2, Okroglič 6, Štalekar 2, Kvas, Lakner 1, Štembergar Zupan 5, Lazar.

Druga tekma, sobota ob 19.00:

CALCIT VOLLEY - ACH VOLLEY



Tretja tekma, torek ob 18.00:

ACH VOLLEY - CALCIT VOLLEY



V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na tri zmage.



Za tretje mesto, sreda ob 19.00:

SALONIT ANHOVO - PANVITA POMGRAD 0:0

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na dve zmagi.

M. R.