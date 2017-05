Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ljubljančani sestavljajo mozaik za novo sezono. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

ACH Volley se je okrepil z mladim hrvaškim reprezentantom

Igra lahko na več pozicijah

18. maj 2017 ob 11:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

ACH Volley je v svoje vrste pripeljal obetavnega hrvaškega odbojkarja Petra Đirlića.

203 cm visoki hrvaški reprezentant je v minuli sezoni branil barve OK Mladost Ribola Kaštela in se skupaj s soigralci veselil ubranitve naslova državnih prvakov po zmagi na peti tekmi finalne serije proti zagrebški Mladosti. Trenutno se skupaj z ostalimi izbranci hrvaškega selektorja Ivana Rančića pripravlja na domače kvalifikacije za naslednje svetovno prvenstvo.

Slovenski državni prvaki so z 20-letnim Hrvatom sklenili pogodbo za naslednje tri sezone. Gre za enega izmed najbolj nadarjenih odbojkarjev na prostoru nekdanje Jugoslavije, ki lahko zaigra na različnih pozicijah, so sporočili iz ljublajnskega kluba.

V klubu in reprezentanci do 23 let je igral na mestu korektorja, v članski reprezentanci pa se je preizkusil tudi na mestu srednjega blokerja.

