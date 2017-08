Strašni Rusi končali slovenske sanje o novem podvigu

Tekmeci izjemni pri servisu in v bloku

31. avgust 2017 ob 15:27,

zadnji poseg: 31. avgust 2017 ob 19:04

Krakov - MMC RTV SLO

Slovenska odbojkarska reprezentanca na evropskem prvenstvu ne bo ubranila srebrne medalje. Njena pot se je končala v četrtfinalu, saj so bili Rusi v Krakovu močnejši s 3:0.

Nizi so se končali na 17, 19 in 19. Rusi so tako še drugič na letošnjem EP-ju ugnali Slovence s 3:0, a tokrat so igrali še precej bolje in prevladovali tako pri servisu kot v bloku. Sloveniji igra ni stekla, napadalna učinkovitost je šepala, za enakovreden boj z res izjemnim tekmecem pa bi morala biti vsaj tako razpoložena kot včeraj ob presenetljivi zmagi nad Poljaki.

Že v prvem nizu so bili Rusi, ki so blesteli zlasti pri začetnih udarcih, premočni. S petimi zaporednimi točkami je Rusija povedla s 6:2 in 11:5, slovenskega odgovora pa ni bilo.

Drugi niz je bil nekoliko bolj izenačen, Slovenci so odigrali tudi nekaj lepih akcij. Servis sicer nikakor ni stekel. Ko je Mitja Gasparini žogo poslal v mrežo, so Rusi izenačili na 3:3. Prvo otipljivejšo prednost so si priborili, ko je Artem Volvič zabil žogo takoj za mrežo za 9:7, sledil pa je slab sprejem Alena Šketa in rusko vodstvo 10:7. Čudežni deček ruske odbojke Dmitrij Volkov je zaustavil Tončka Šterna za 12:8. Rusi so držali visok ritem in Slovencem niso dopustili, da bi se približali.

V zadnjem nizu si je pri 2:2 Jan Kozamernik zvil gleženj, zamenjal ga je Danijel Koncilja. Pri prvem tehničnem odmoru je bilo 8:5, pri drugem 16:13. Slovenci so vmes sicer znižali zaostanek na eno točko, a za preobrat niso imeli moči.

EP v odbojki, četrtfinale:

RUSIJA - SLOVENIJA (Krakov)

3:0 (17, 19, 19)



Danes ob 17.30:

NEMČIJA - ČEŠKA (Katovice)



Ob 20.30:

SRBIJA - BOLGARIJA (Krakov)



BELGIJA - ITALIJA (Katovice)

T. O.