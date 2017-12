Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Črnuče so v gosteh presenetile Salonit in zmagale z 1:3. Foto: OK Salonit Anhovo Dodaj v

Gašper Ribič: Kot v otroškem vrtcu

V odbojkarskem prvenstvu padli favoriti

4. december 2017 ob 19:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

9. krog odbojkarskega DP-ja je postregel z napetimi obračuni in pri moških tudi s presenečenjema, saj so odbojkarji Maribora premagali Calcit Volley, Črnuče pa so odpravile Salonit Anhovo.

Pri ženskah so odbojkarice Formule Formisa po sedmih zaporednih zmagah klonile proti šempetrski Aliansi.

Odbojkarice Alianse Šempeter so prekinile zmagoviti niz ekipe Formula Formis. Rogožanke, ki so doslej izgubile le v prvem krogu, ko so dobro namučile aktualne prvakinje, Novo KBM Branik, v nadaljevanju prvenstva pa premagale tudi Calcit Volley, so morale namreč po nizu uspešnih predstav priznati premoč tokratnim tekmicam.

Šempetranke, pri katerih je Petra Vrhovnik nanizala kar 23 točk, po statističnih podatkih sicer niso bile boljši nasprotnik, a so bile v ključnih trenutkih srečanja bolj zbrane. Na drugi strani se varovanke Matevža Kamnika, pri katerih sta se s 23 oziroma 18 točkami izkazali Darja Eržen in Hana Tupikina, nikakor niso mogle sprostiti.

"Odigrale smo absolutno preveč nervozno. Ko smo igrale tako, kot smo se dogovorili, je igra stekla, a žal se prevečkrat nismo držale navodil," je povedala odbojkarica Formule Formis Ana Pehnec.

Veliko razlogov za zadovoljstvo so v soboto imeli odbojkarji Črnuč, ki so v gosteh premagali Salonit Anhovo in Kanalcem zadali šele drugi poraz v letošnjem prvenstvu. Varovanci Marka Brumna so tekmece skozi celotno srečanje z dobrimi začetnimi udarci spravljali v težave in prek razpoloženih Žige Donika, Davida Kumra, Bineta Slovnika in Nejca Uršiča zaključevali protinapade, omenjeni odbojkarji pa so prispevali še 6 asov in 13 blokov.

Na drugi strani je Andrej Urnaut, ki ni mogel računati na poškodovanega Gregorja Basanežeja, nalet Ljubljančanov skušal prekiniti z odmori in menjavami, a tokrat v svojih vrstah ni našel razpoloženih igralcev, z izjemo Matica Vrtovca in Djordjeta Ilića.

Brez točk je ostal še en favorit, Calcit Volley. Mariborčani so na krilih Miomirja Crnjanskega in Alana Košenine, ki sta skupaj dosegla kar 40 točk, slovenskim podprvakom zadali še tretji poraz. Dogajanje na igrišču je nazorno opisal kamniški strateg Gašper Ribič: "V končnici tretjega in četrtega niza, ko smo bili precej v ospredju, smo se obnašali kot otroški vrtec, ki ni še nikoli odigrali takšnih končnic, ne pa kot izkušena ekipa, ki je že dala nekaj skozi. S temi izkušnjami, ki jih imamo in z ekipo, kakršno imamo, bi morali oba niza mirno pripeljati do konca, ne pa, da smo iz rok izpuščali priložnosti, ki so nas stale zmage. Ne želim se izgovarjati na utrujenost, ne glede na vse moramo takšne tekme odigrati na ravni, ki se od nas pričakuje."

1. DOL, 9. krog:

PANVITA POMGRAD - HOČE

3:2 (15, -15, 20, -24, 13)



MARIBOR - CALCIT VOLLEY

3:1 (-21, 23, 21, 24)



GEN-I VOLLEY - KRKA

3:2 (-15, 19, 22, -22, 10)



SALONIT ANHOVO - ČRNUČE

1:3 (-20, -17, 22, -20)



TRIGLAV KRANJ - ACH VOLLEY

0:3 (-22, -21, 20)

Lestvica: ACH VOLLEY 7 7 0 21 točk PANVITA POMGRAD 9 7 2 20 CALCIT VOLLEY 8 5 3 16 SALONIT ANHOVO 8 6 2 15 TRIGLAV KRANJ 9 5 4 15 MARIBOR 9 5 4 14 HOČE 9 3 6 11 ČRNUČE 9 3 6 11 GEN-I VOLLEY 9 2 7 4 KRKA 9 0 9 1

1. DOL, 9. krog

LUKA KOPER - ZGORNJA GORENJSKA

1:3 (-18, 21, -22, -17)



FORMULA FORMIS - ALIANSA ŠEMPETER

2:3 (17, -21, -22, 16, -9)



LJUBLJANA - GEN-I VOLLEY

1:3 (23, -9, -16, -15)



ANKARAN HRVATINI - KEMA PUCONCI

1:3 (23, -16, -25, -16)



Nedelja, 7. januar:

NOVA KBM BRANIK - CALCIT VOLLEY

Lestvica: NOVA KBM BRANIK 8 8 0 24 točk CALCIT VOLLEY 8 7 1 22 FORMULA FORMIS 9 7 2 21 ALIANSA ŠEMPETER 9 6 3 17 GEN-I VOLLEY 9 6 3 17 KEMA PUCONCI 9 4 5 12 ZGORNJA GORENJSKA 9 3 6 10 LUKA KOPER 9 2 7 6 ANKARAN HRVATINI 9 1 8 3 LJUBLJANA 9 0 9 0

T. O.