Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Andrej Flajs, ki ima že 12 naslovov slovenskega prvaka, pravi, da je vzdušje v ekipi zelo dobro. Foto: EPA OZS smo opozarjali, da naj spremeni tekmovalni sistem. Z drugimi klubi, ki bodo prav tako igrali v Evropi, smo dali več predlogov sistemov, ki bi nas nekoliko razbremenili. A naleteli smo na gluha ušesa, odgovore smo dobili šele po tem, ko je bilo že vse odločeno. Ne zdi se nam prav, da nas OZS tako obravnava, konec koncev se mora zavedati, kaj je naš klub dal reprezentanci. Praktično vsi reprezentanti so šli skozi naše roke, pomagali smo jim, da so hitro našli odlične klube v tujini, zato menimo, da si zaslužimo drugačen odnos. Aleš Jerala Dodaj v

Jerala okrcal odnos odbojkarske zveze do ACH-ja

ACH Volley v sezono z urejenimi financami in močnejšo ekipo kot lani

28. september 2017 ob 16:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarji ACH Volleyja s sobotno tekmo Srednjeevropske lige na Slovaškem (v Myjavi) odpirajo novo sezono, v kateri bodo imeli približno 700 tisoč evrov proračuna.

Veseli, da so dolgovi bolj ali manj poravnani, po besedah predsednika upravnega odbora Rasta Oderlapa dolg znaša le še nekaj 10.000 evrov. Ekipa, ki bo morala v vsej sezoni odigrati več kot 60 tekem, naj bi bila močnejša od lanske, cilji kluba so zato logični: pobrati vse domače lovorike, v Ligi prvakov pa bo ACH poskušal pripraviti presenečenje, v kvalifikacijah izločiti najprej Brčko, nato pa še Lokomotivo iz Novosibirska in se uvrstiti v skupinski del.

V Ligi prvakov bo treba presenetiti Lokomotivo

"Osvojiti želimo obe domači lovoriki. V svoje vitrine želimo vrniti tudi pokal, ki smo ga lani izgubili, mislim pa, da imamo ekipo - to smo letos sestavili hitro, da spet osvojimo tudi Srednjeevropsko ligo. Ta bo letos minila brez v prejšnjih letih našega glavnega konkurenta Hypo Tirola, ki se je priključil nemškemu prvenstvu. Sreče pri žrebu kvalifikacij nismo imeli. Brčko bi morali premagati, težje delo pa bomo imeli proti Lokomotivi, njen proračun znaša okoli deset milijonov evrov. Mislim, da tudi z njimi lahko igramo in jih tudi presenetimo. Če ne, pa si želimo čim dlje zdržati v Pokalu Cev," je optimistično razpoložen izvršni direktor kluba Aleš Jerala.

Jerala ima obilo pripomb na Odbojkarsko zvezo Slovenije oziroma tiste, ki so sprejemali odločitve pri tekmovalnem sistemu državnega prvenstva. "OZS smo opozarjali, da naj spremeni tekmovalni sistem. Z drugimi klubi, ki bodo prav tako igrali v Evropi, smo dali več predlogov sistemov, ki bi nas nekoliko razbremenili. A naleteli smo na gluha ušesa, odgovore smo dobili šele po tem, ko je bilo že vse odločeno. Ne zdi se nam prav, da nas OZS tako obravnava, konec koncev se mora zavedati, kaj je naš klub dal reprezentanci. Praktično vsi reprezentanti so šli skozi naše roke, pomagali smo jim, da so hitro našli odlične klube v tujini, zato menimo, da si zaslužimo drugačen odnos."

Trener ekipe Zoran Kedačič je prepričan, da bodo njegovi fantje kos vsem naporom. V dozdajšnjih osmih tednih priprav je vse potekalo po načrtu, odbojkarji so za ta čas dobro pripravljeni, zato je trener tudi odločen, da ekipa izpolni vse zadane cilje.

Kedačič želi trojček domačih lovorik

"Imam močnejšo ekipo kot lani. V pripravah so bili vsi marljivi, delali so dobro in so tudi dobro pripravljeni. Tekme v Srednjeevropski ligi in državnem prvenstvu nam bodo služile za uigravanje in iskanje tiste prve postave. Zagotovo bodo priložnost za dokazovanje dobili vsi igralci. Šest je novih, šest je takih, ki moj sistem dela že poznajo. Vedo, da bodo morali trdo delati, saj le z delom lahko uresničimo želje. Trojček domačih lovorik je obvezen. Do zdaj mi ga v ACH-ju še ni uspelo osvojiti, upam, da mi ga bo letos. Glavna želja pa je, da čim dlje ostanemo v Evropi," je svoje želje predstavil Kedačič.

Novinci v ekipi so podajalec Jan Brulec (zamenjal je Maksima Buculjevića), blokerja Uroš Pavlović in Matic Videčnik (zamenjala sta Jana Kozamernika in Stipeta Jurića), korektorja Matej Mihajlović in Hrvat Petar Đirlić (zamenjala sta Apostolosa Armenakisa in Davida Kumra) in ukrajinski sprejemalec Dmitrij Babkov (zamenjal je Žigo Šterna). Iz lanske sezone so v klubu ostali Jani Kovačič, Matija Pleško, Diko Purič, Rok Satler, Jan Pokeršnik in kapetan Andrej Flajs.

"Vzdušje v ekipi je zelo dobro, gradili smo ga tudi na enotedenskih pripravah v Mariboru. Toda pomembno je, da bo tako tudi, ko bo šlo zares. Novinci so se dobro vklopili, vse je za zdaj tako, kot mora biti. A kot sem rekel, pomembno je, kako bo med sezono. Ta se začenja v soboto in bo zelo dolga, trajala bo vse do maja," je na predstavitvi ekipe dejal Flajs.

T. O.