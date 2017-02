Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Krki se ni uspelo prebiti v modro skupino. Foto: Matic Eržen Pri ekipi Kema Puconci so se kljub zmagi odločili, da se poslovijo od trenerja Bojana Novaka. Foto: Gregor Čiček Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krka zapravila uvrstitev v modro skupino

Pregled ligaškega tekmovanja v odbojki

13. februar 2017 ob 17:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odbojkarji so v soboto odigrali zadnji (18.) krog rednega dela državnega prvenstva, največji osmoljenec prvega dela pa je Krka, ki je na zadnjih tekmah zapravila uvrstitev v modro skupino.

Od Krke so bili boljši igralci Salonita Anhovo, ki so Dolenjce v gosteh premagali s 3:0 in si zagotovili končno šesto mesto v razvrstitvi. Novomeščani, ki niso našli odgovora na dobre začetne udarce Salonita, obenem pa niso mogli ustaviti razpoloženih kanalskih napadalcev, Dejana Čabarkape (16 točk), Saše Gadnika (13 točk) in Arsenija Mutapčije (12 točk), bodo prvenstvo tako nadaljevali v zeleni skupini, skupaj s Panvito Pomgrad, SIP Šempetrom in Fužinarjem SijMetalRavne, ki si je z zmago v Hočah priigral tri pomembne točke v boju za obstanek. Na drugi strani bo Salonit Anhovo, ki si je po slabem začetku sezone, ki so mu botrovale predvsem številne poškodbe, v drugem delu prvenstva igral v modri skupini, skupaj s prvimi favoriti letošnjega prvenstva, ACH Volleyjem ter Calcit Volleyballom, Triglavom Kranjem, Hočami in Mariborom.

1. DOL (M), 18. krog

KRKA - SALONIT ANHOVO

0:3 (-19, -18, -22)



HOČE - FUŽINAR METAL RAVNE

1:3 (-21, 18, -22, -14)



PANVITA POMGRAD - MARIBOR

3:1 (26, 17, -26, 20)



CALCIT VOLLEYBALL - SIP ŠEMPETER

3:0 (19, 27, 20)

Lestvica: ACH VOLLEY 18 17 1 49 točk CALCIT VOLLEYBALL 18 15 3 45 TRIGLAV 18 13 5 38 HOČE 18 10 8 28 MARIBOR 18 9 9 25 SALONIT ANHOVO 18 7 11 24 KRKA 18 8 10 23 PANVITA POMGRAD 18 6 12 20 SIP ŠEMPETER 18 3 15 11 SIJ FUŽINAR METAL 18 2 16 7





Kema Puconci kljub zmagi brez trenerja

V 15. krogu prvenstva za ženske sta bila na sporedu dva derbija, v Novi Gorici in Puconcih. Odbojkarice Spodnje Savinjske - Alianse so na gostovanju pri GEN-I Volleyju prepričljivo zmagale s 3:0. Savinjčankam je šlo močno na roke to, da so že tako oslabljene Primorke, ki so ostale brez podajalke Zale Zbičajnik in sprejemalke Anithe Petho, tokrat nastopile še brez poškodovane Brazilke Jaline Prado de Olivera in povratnice Katarine Spačal.

Pravi derbi, ki je trajal dve uri in petnajst minut, pa je bilo mogoče spremljati v Puconcih, kjer se je domača Kema pomerila z VOLLEYBALLjubljano in zmagala s 3:2. A rezultat, ki je Prekmurke nekoliko oddaljil od nastopa v izločilnih bojih, vseeno ni zadovoljil vodstva kluba, ki se je po tekmi odločilo, da se za sodelovanje zahvali dolgoletnemu trenerju Bojanu Novaku. Njegov naslednik še ni znan, bo pa imel težko nalogo, saj Pucončanke tri kroge pred koncem rednega dela prvenstva za tri točke zaostajajo za tekmicami, a imajo od njih nekoliko težji razpored. Tako se bodo težko uvrstile v izločilne boje, v katerih bo nastopilo le šest najboljših ekip. Prvi dve se bosta uvrstili neposredno v polfinale, preostale štiri pa se bodo med seboj pomerile za drugi dve mesti v polfinalu.

1. DOL (Ž), 15. krog

NOVA KBM BRANIK - FORMULA FORMIS

3:0 (13, 17, 12)



ZGORNJA GORENJSKA - CALCIT LJUBLJANA

0:3 (-10, -10, -15)



GEN-I VOLLEY - ALIANSA ŠEMPETER

0:3 (-27, -16, -14)



MISLINJA - LUKA KOPER

0:3 (-19, -9, -19)



KEMA PUCONCI - VOLLEYBALL LJUBLJANA

3:2 (-26, 14, 18, -26, 12)

Lestvica: NOVA KBM BRANIK 15 14 1 42 točk CALCIT LJUBLJANA 15 13 2 39 GEN-I VOLLEY 16 10 6 31 ALIANSA ŠEMPETER 16 10 6 30 FORMULA FORMIS 14 7 7 24 VOLLEYBALL LJUBLJANA 15 9 6 24 KEMA PUCONCI 15 8 7 21 ZGORNJA GORENJSKA 16 4 12 12 LUKA KOPER 16 2 14 7 MISLINJA 16 0 16 1

