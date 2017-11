Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! ACH Volley je v Murski Soboti slavil s 3:1. Foto: Blaž Weindorfer Dodaj v

Ljubljančanom odbojkarski derbi v Murski Soboti

Pregled tekem DP-ja v odbojki

6. november 2017 ob 11:51

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana ostajajo po petih krogih državnega prvenstva še edina neporažena ekipa. Z zmago v Murski Soboti so se Ljubljančani prebili na prvo mesto lestvice, doslej vodilna Panvita Pomgrad je zdrsnila na četrtega.

Pri dekletih so brez poraza še tri ekipe, Nova KBM Branik, Calcit Volley in GEN-I Volley.

Derbi med Panvito Pomgrad in ACH Volleyjem Ljubljana je dodobra napolnil dvorano v Murski Soboti, gostitelji pa so svoje navijače še posebej navdušili v prvem nizu, v katerem so s praktično brezhibno igro onemogočili tekmece. Ti so imeli veliko težav s sprejemom, stekel jim ni tudi začetni udarec.

V drugem nizu sta zmago ljubljanskemu moštvu z dobrimi servisi zagotovila Mihajlovič in Pleško. V nadaljevanju sta se razigrala še Pokeršnik in Videčnik, v bloku je bil uspešen Purić. Na drugi strani mreže so bili najbolj razpoloženi Grut, Rojnik in Bogožalec, ki so skupaj sicer dosegli 44 točk, a jih je kar trinajstkrat zaustavil ljubljanski blok, poleg tega pa so si Prekmurci v ključnih trenutkih tretjega niza privoščili napake, ki so jih stale vsaj kakšne prvenstvene točke. Zmage so se tako zasluženo veselili gostje.

Obračun s Panvito je bil za Ljubljančane dobra priprava pred tekmo kvalifikacij za Ligo prvakov, ki jo bodo v sredo v Ljubljani odigrali proti ruskemu velikanu, Lokomotivu iz Novosibirska.

V ženski konkurenci sta obe najboljši ekipi v zadnjih sezonah, Nova KBM Branik in Calcit Volley, še brez poraza. Kamničanke so tekmicam doslej oddale le dva niza, Mariborčanke pa enega. Brez poraza so tudi še Novogoričanke, ki so v derbiju 5. kroga s 3:1 odpravile Alianso iz Šempetra. Začetek srečanja v Novi Gorici je pripadel gostjam, ki so z dobrimi začetnimi udarci onemogočile napade domače vrste in prepričljivo dobile uvodni niz. V nadaljevanju se je razmerje moči na igrišču spremenilo, igralke GEN-I Volleyja pa so si z dobro igro v bloku, obrambi in v protinapadih zagotovile še peto prvenstveno zmago.

1. DOL (M), 5. krog



MARIBOR - TRIGLAV KRANJ

1:3 (25, -23, -22, -19)



GEN-I VOLLEY - HOČE

1:3 (-21, 21, -15, -28)



PANVITA POMGRAD - ACH VOLLEY

1:3 (18, -20, -22, -20)



KRKA - SALONIT

2:3 (-22, 20, -19, 21, -6)



CALCIT VOLLEY - ČRNUČE

3:0 (22, 20, 27)

Lestvica: ACH VOLLEY 4 4 0 12 točk CALCIT VOLLEY 4 3 1 10 PANVITA POMGRAD 5 3 2 10 SALONIT 5 4 1 10 HOČE 5 3 2 9 TRIGLAV KRANJ 5 3 2 9 MARIBOR 5 2 3 5 ČRNUČE 5 1 4 4 GEN-I VOLLEY 5 1 4 2 KRKA 5 0 5 1



1. DOL (Ž), 5. krog



CALCIT VOLLEY - KEMA PUCONCI

3:0 (14, 21, 14)



NOVA KBM BRANIK - LUKA KOPER

3:0 (16, 11, 19)



FORMULA FORMIS - ZGORNJA GORENJSKA

3:0 (14, 18, 15)



LJUBLJANA - ANKARAN HRVATINI

1:3 (-23, 16, -19, -23)



GEN-I VOLLEY - ALIANSA ŠEMPETER

3:1 (-15, 21, 15, 23)

Lestvica: NOVA KBM BRANIK 6 6 0 18 točk CALCIT VOLLEY 5 5 0 15 GEN-I VOLLEY 5 5 0 14 FORMULA FORMIS 5 4 1 9 ALIANSA ŠEMPETER 5 3 2 9 KEMA PUCONCI 5 2 3 6 ANKARAN HRVATINI 5 1 4 3 ZGORNJA GORENJSKA 6 0 6 1 LJUBLJANA 5 0 5 0 LUKA KOPER 5 0 5 0

C. R.