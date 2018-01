Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mariborčankam se je močno poznala odsotnost Ize Mlakar. Foto: BoBo Dodaj v

Mariborčanke brez možnosti v mrzli Sibiriji

Povratna tekma bo 7. februarja

24. januar 2018 ob 15:06

Krasnojarsk - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarice Nove KBM Branika so na prvi tekmi osmine finala pokala CEV v Krasnojarsku izgubile proti Jeniseju z 0:3 (-16, -20, -22).

Slovenske prvakinje so bile v mrzli Sibiriji, kjer so te dni temperature nižje od -30 stopinj Celzija, nemočne. Rusinje so se izkazale kot previsoka ovira, kakovostno premoč na papirju so dokazale tudi na igrišču. Glavni razlog poraza je bila igra v napadu, kjer se je Štajerkam močno poznala odsotnost poškodovanih Ize Mlakar (ta je bila z ekipo, a ni vstopila v igro) in Alje Jerala, medtem ko so Rusinje z lahkoto zaključevale svoje akcije. Mariborčanke so bile gostiteljicam enakovredne le v posameznih obdobjih, bolj ali manj tistih, ki niso imela bistvenega vpliva na končni rezultat.

Gostje so tekmo spodbudno začele. V vodstvo jim sicer ni uspelo preiti - v vsej tekmi so vodile le na začetku tretjega niza, so pa tekmice lovile do izida 8:7. Usodno pa je bilo obdobje med obema tehničnima odmoroma, med katerima so dosegle le dve točki, naredile pa veliko napak. Ob koncu niza so zaostajale že s 13:24, na to ubranile tri zaključne žoge, četrte pa ne.

V drugem nizu so se slovenske prvakinje hitreje znašle v občutnejšem zaostanku, da pa se tudi v njem ne bodo mogle resneje upirati, je kazal rezultat ob drugem tehničnem odmoru, ko so domače vodile s 16:9. Nato so Mariborčanke sicer vzpostavile ravnotežje, razigrala se je mlada Maja Košenina, a za preobrat ni bilo več možnosti.

Tudi v tretjem nizu večjih dvomov, kdo ga bo dobil, ni bilo. Rusinje so vodile že z 20:14, tekmice so se s štirimi zaporednimi točkami na servis Sare Najdič približale, a gostiteljice so hitro odgovorile, povedle s 23:18 in tekma je bila odločena.

Povratna tekma bo 7. februarja v Mariboru.

Jenisej Krasnojarsk: O. Jefimova 1, Mandziuk 7, J. Jefimova 2, Bondar 8, Kriučkova, Malih 14, Frolova, Čaplina 5, Šeglova 4, Molodcova 7, Kondraškina, Peretjatko 5, Simonenko.

Nova KBM Branik: Mlakar, Košenina 12, Kaučič 8, Sužnik, Bračko, Vovk 1, Najdič 2, Sobočan 11, Pintar 4, Blagne 7, Koskelo.

R. K.