Odbojkarice Nove KBM Branika hitijo 15. naslovu naproti. Foto: www.alesfevzer.com Odbojkarji ACH Volleyja so vsaj na videz gladko dosegli prvo polfinalno zmago, s 3:0 so premagali Panvit Pomgrad. Prav v vseh nizih so bili domači povsem enakovredni, v prvem in tretjem pred končnico tudi vodili, a ko je bilo treba pokazati zbranost in znanje, so v ospredje stopili izkušeni gostujoči igralci. Foto: www.alesfevzer.com

Mariborčanke zmaga loči od 15. naslova; Salonit Anhovo in ACH Volley povedla

Državni prvenstvi v odbojki se bližata koncu

11. april 2018 ob 23:10

Kamnik - MMC RTV SLO, STA

Državni prvenstvi v odbojki se bližata razpletu: v moški konkurenci so se prvih polfinalnih zmag veselili igralci Salonita Anhovo doma in ACH Volleyja v gosteh. V ženski konkurenci pa so Mariborčanke le še zmago oddaljene od 15. naslova.

Pri ženskah sta v igri za naslov le še dve ekipi. Branilke naslova, odbojkarice Nove KBM iz Maribora, so na drugo finalno tekmo v Kamnik prišle s prednostjo zmage in na drugi tekmi so prednost le še povišale. Mariborčanke bi se naslova lahko razveselile že v ponedeljek.

Drugo tekmo so gostje odlično začele in si že na začetku priborile visoko prednost, v prvem nizu so tekmicam dovolile osvojiti vsega 13 točk. Drugi niz so bolje začele Kamničanke, ki pa so hitro zapravile prednost 5:1, Štajerke so spet prevzele pobudo, ki so jo zadržale do konca. Še najbolj izenačen je bil tretji niz, ki pa se je prav tako končal z zmago Nove KBM Branika, ki so tako zmagale s 3:0.

Izenačen boj

Odbojkarji ACH Volleyja so vsaj na videz gladko dosegli prvo polfinalno zmago, s 3:0 so premagali Panvit Pomgrad. Prav v vseh nizih so bili domači povsem enakovredni, v prvem in tretjem pred končnico tudi vodili, a ko je bilo treba pokazati zbranost in znanje, so v ospredje stopili izkušeni gostujoči igralci. Pri Ljubljančanih, ki so igrali brez Mateja Köka in Mateja Mihajlovića, so se izkazali predvsem tujca Petar Đirlić, Dimitrij Babkov in pa nekdanji igralec Panvite Uroš Pavlović, ki je skupaj z Đirlićem poskrbel za osem od 12 bloktočk ljubljanskih odbojkarjev.

Ti so začeli tako rekoč v najmočnejši postavi in so si že pri prvem tehničnem odmoru priigrali tri točke prednosti. A odlični servisi domačih, v tem elementu se je izkazal predvsem Gorazd Flisar, v prvem nizu je prispeval tri od petih asov, so poskrbeli za preobrat. Ob drugem tehničnem odmoru je bilo 16:12 v korist Panvite, malo pozneje tudi 18:13, a ni bilo dovolj za preobrat. Gostujoči trener je neugoden položaj rešil z zamenjavo sprejemalca, namesto nerazpoloženega Jana Pokeršnika je v igro vstopil izkušeni Mitja Pleško. ACH je tekmeca že na 21. točki ujel, nato pa v podaljšku dobil končnico.

Na začetku drugega niza so povedli domači, gostje so hitro vzpostavili ravnotežje, nato pa je bilo izenačeno vse do izida 19:19. Sledile pa so štiri zaporedne točke branilcev naslova, to pa je bilo dovolj za vodstvo 2:0. Podoben potek in razplet je imel tudi tretji niz, v katerem so Prekmurci držali prednost od dveh do treh točk tako rekoč do konca niza, a v zadnjih trenutkih so bili spet uspešnejši zmaji, ki so tako na dobri poti, da se ekspresno uvrstijo v finale.

Salonit spet boljši od Calcita

Salonit Anhovo je še tretjič v sezoni premagal odbojkarje Calcita Volleyja. Potem ko je obe tekmi prvega dela dobil s 3:2, nato pa v Kamniku izgubil dvoboj modre skupine, se je tokrat zmage veselil brez izgubljenega niza. A to še zdaleč ne pomeni, da je imel lahko delo, da je tekmeca nadigral. Oslabljeni Kamničani so bili trd oreh, a niso znali izkoristiti svojih priložnosti. V prvem nizu so vodili s 23:19, a nato izgubili šest zaporednih točk in se znašli v zaostanku.

Poraz na takšen način je v njihovih vrstah pustil posledice, v drugem nizu niso bili konkurenčni, so pa imeli vse niti v svojih rokah tudi v tretjem. V končnici so vodili s 24:21, a tudi te prednosti niso znali zadržati, Dejan Čabarkapa in kolegi so pokazali psihično moč in naredili še en preobrat.

DRŽAVNO PRVENSTVO (Ž)

1. DOL, finale



Druga tekma:

CALCIT VOLLEY - NOVA KBM BRANIK 0:2

0:3 (-13, -21, -23)



V krepkem tisku je izid v zmagah; igrajo na tri zmage.





Za 3. mesto

Druga tekma:

ALIANSA ŠEMPETER - FORMULA FORMIS 0:2

1:3 (-19, 22, -18, -21)



Odbojkarice Formule Formisa so osvojile tretje mesto.



V krepkem tisku je izid v zmagah; igrali sta na dve zmagi.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

1. DOL, polfinale



Prvi tekmi:

SALONIT ANHOVO - CALCIT VOLLEY 1:0

3:0 (23, 16, 29)

Salonit Anhovo: Ilić, Česnik, Jereb, Šarić, Karnel, Drobnič, Basaneže, Čabarkapa, Kovačič, Tomić, Vrtovec.

Calcit Volley: Pereira, Hribar, Golob, Novljan, Ratek, Gil, Vidmar, Okroglič, Štalekar, Kvas, Lakner, Štembergar Zupan, Lazar.

PANVITA POMGRAD - ACH VOLLEY 0:1

0:3 (-24, -20, -24)

Panvita Pomgrad: Pečnik, Banič, S. Ratkai, Grut 6, Rojnik 11, Felkar, J. Ratkai, Flisar 8, Javornik 5, Bogožalec 17, Bedrač, Hrastovec, Kasnik 1.

ACH Volley: Flajs, Đirlić 17, Babkov 14, Kovačič, Purič 3, Pavlović 7, Satler, Pleško 12, Brulec 4, Plsaninc, Kök, Mihajlović, Pokeršnik 3, Videčnik.



V krepkem tisku je izid v zmagah, igrajo na dve zmagi; drugi tekmi bosta v soboto, morebitni tretji pa v nedeljo.

D. S.