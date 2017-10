Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Odbojkarji Panvite so trenutno v vodstvu državnega prvenstva. Foto: Nataša Juhnov-Vestnik Dodaj v

Na vrhu Panvita Pomgrad in Calcit Volley

Panvita zanesljivo ugnala Salonit

23. oktober 2017 ob 10:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za odbojkaricami in odbojkarji so trije krogi DP-ja. Medtem ko pri dekletih po pričakovanjih vrh lestvice pripada najboljšim ekipam, je pri moških precej bolj izenačeno, prva je zdaj Panvita Pomgrad.

Prekmurski odbojkarji so uvodni prvenstveni obračun proti Mariboru sicer izgubili z 2:3, a so zatem prepričljivo odpravili Krko in Salonit Anhovo. Na tekmi proti Kanalcem, ki si jo je ogledalo lepo število gledalcev, so varovanci Dejana Fujsa prikazali zelo dobro igro in že od začetka narekovali ritem. V izenačenem zaključku uvodnega niza so prek Gruta in Bogožalca, ki je dosegel kar 26 točk, strli odpor tekmecev in niz dobili na razliko. V drugem in tretjem so igralci Panvite z neugodnimi začetnimi udarci in z dobro igro v bloku, obrambi in protinapadih povsem onemogočili primorsko vrsto. Andrej Urnaut je poizkušal z menjavami, a mu poteka srečanja ni uspelo spremeniti. Prekmurci so se tako veselili še druge zmage, izkoristili tekmo manj ACH Volleyja Ljubljana in se povzpeli na vrh lestvice.

Pri ženskah imajo po treh odigranih krogih najboljši izkupiček odbojkarice Calcit Volleyja in GEN-I Volleyja, ki so imele doslej precej lahek razpored, ter Nova KBM Branik, ki je pričakovano še neporažena. Dober začetek je uspel tudi Formuli Formis, Aliansa Šempeter pa je v tem krogu v gosteh pri Kemi iz Puconcev dosegla pomembno zmago. Savinjčanke so jo zrežirale predvsem po zaslugi mladinske reprezentantke Tali Lekše, ki je zbrala 22 točk, obenem pa so si prekmurske odbojkarice privoščile tudi preveč napak. Tekmicam so namreč podarile kar 24 točk.

1. DOL (M), 3. krog:

ČRNUČE - HOČE

3:1 (21, 15, -21, 23)



MARIBOR - KRKA

3:0 (15, 14, 19)



PANVITA POMGRAD - SALONIT

3:0 (24, 16, 19)



CALCIT VOLLEY - TRIGLAV KRANJ

3:1 (-25, 21, 19, 19)



Torek, 31. oktobra:

GEN-I VOLLEY - ACH VOLLEY

Lestvica: PANVITA POMGRAD 3 2 1 7 točk CALCIT VOLLEY 3 2 1 7 TRIGLAV KRANJ 3 2 1 6 ACH VOLLEY 2 2 0 6 MARIBOR 3 2 1 5 SALONIT 3 2 1 5 HOČE 3 1 2 3 ČRNUČE 3 1 2 3 GEN-I VOLLEY 2 0 2 0 KRKA 3 0 3 0

1. DOL (Ž), 3. krog:

GEN-I VOLLEY - ZGORNJA GORENJSKA

3:0 (18, 22, 10)



CALCIT VOLLEY - LUKA KOPER

3:0 (16, 11, 14)



KEMA PUCONCI - ALIANSA ŠEMPETER

0:3 (-22, -25, -17)



FORMULA FORMIS - ANKARAN HRVATINI

3:0 (17, 21, 13)

Lestvica: NOVA KBM BRANIK 3 3 0 9 točk CALCIT VOLLEY 3 3 0 9 GEN-I VOLLEY 3 3 0 9 FORMULA FORMIS 3 2 1 6 ALIANSA ŠEMPETER 3 2 1 6 KEMA PUCONCI 3 2 1 5 ZGORNJA GORENJSKA 3 0 3 1 ANKARAN HRVATINI 3 0 3 0 LJUBLJANA 3 0 3 0 LUKA KOPER 3 0 3 0

T. J.