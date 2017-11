Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenski odbojkarji so dobili nasprotnike na svetovnem prvenstvu. Foto: OZS Dodaj v

Odbojkarji v skupini skupaj z gostitelji SP-ja Italijani

Prvenstvo bo med 10. in 30. septembrom 2018

30. november 2017 ob 18:36

Firence - MMC RTV SLO, STA

Slovenski odbojkarji bodo na svetovnem prvenstvu naslednje leto v Italiji in Bolgariji igrali v skupini A skupaj z gostitelji Italijo, Argentino, Japonsko, Belgijo in Dominikansko republiko.

V slovenskem taboru so s tekmeci, ki jim jih je namenil žreb v Firencah, zelo zadovoljni. Prvi se je na rezultate žreba za Odbojkarsko zvezo Slovenije odzval selektor Slobodan Kovač, ki poudarja, da na svetovnem prvenstvu slabe reprezentance ni, a vseeno meni, da je bil žreb Sloveniji precej naklonjen: "Mislim, da smo lahko s skupino, ki smo jo dobili, zadovoljni. Nikogar ne smemo podcenjevati, saj so Italija, Japonska, Belgija in Avstralija ekipe, ki jih je treba spoštovati. Tudi na Dominikansko republiko ne smemo pozabiti. Ampak lahko smo zadovoljni z žrebom in če bomo igrali dobro, lahko upamo na ugoden rezultat. V skupini bi lahko imeli še močnejše reprezentance, tako da se je izšlo precej dobro."

Dolgoletni reprezentant Alen Pajenk je dodal: "Lahko rečem, da smo zelo zadovoljni z našo skupino, sploh glede na to, kakšne so ostale tri. Italija, Argentina, Belgija, Japonska in Dominikanska republika seveda niso slabe ekipe, vseeno pa je lažje igrati proti njim, kot pa recimo proti Srbiji, Rusiji ali Braziliji. Žreb nas je uvrstil v precej dobro skupino."

Odzivi so prišli tudi že iz italijanskega tabora, v katerem je bilo zaznati nekoliko manj zadovoljstva. "Igrali bomo v dokaj težki skupini, v kateri imajo prav vse reprezentance izkušnje iz svetovne lige in tudi možnosti za napredovanje v drugi del prvenstva. Z Argentino smo se srečali že velikokrat in kakovost ni vprašljiva. Tu sta še neugodni Japonska in Belgija, ki je vse boljša. Ne smemo pozabiti na izjemno Slovenijo. S Slovenci imamo še neporavnane račune, saj še nismo pozabili poraza v polfinalu evropskega prvenstva pred dvema letoma. Treba bo igrati na vso moč," je dejal italijanski selektor Gianlorenzo Blengini.

V skupini B bodo igrali Brazilija, Kanada, Francija, Egipt, Kitajska in Nizozemska, v skupini C ZDA, Rusija, Srbija, Avstralija, Tunizija in Kamerun, v skupini D pa Bolgarija, Poljska, Iran, Kuba, Finska in Portoriko. Prvenstvo bo med 10. do 30. septembrom naslednje leto, in sicer v osmih mestih, v italijanskih Rimu, Firencah, Bariju, Milanu in Bologni ter v bolgarskih Varni, Ruseju in Sofiji. Veliki finale bo v Torinu.

T. J.