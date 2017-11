Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenke se bodo za končno peto mesto na EP-ju v petek borile z Madžarsko. Foto: Drago Perko Dodaj v

Slovenke v odbojki sede brez boja za medalje

Lena Gabršček dosegla 12 točk

9. november 2017 ob 18:46

Poreč - MMC RTV SLO

Slovenska ženska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v odbojki sede v Poreču izgubila četrtfinalno tekmo z Nizozemsko in ostala brez možnosti boja za medalje.

Slovenija je klonila z 1:3 (-17, -27, 20, -19). Tokrat so Slovenke ostale brez odločilnih bojev, potem ko so se v predtekmovanju v svoji skupini uvrstile na drugo mesto in za tekmice v četrtfinalu dobile tretjo ekipo iz druge skupine, Nizozemsko. Slovenija je izgubila proti Finski z 0:3, premagala pa Hrvaško in Madžarsko s 3:0.

Danes je Slovenija slabše začela tekmo, prvi niz pa je prepričljivo pripadel Nizozemkam, kjer je z 18 točkami prednjačila Karin van der Haar. V nadaljevanju je Slovenija pokazala precej boljšo in enakovrednejšo igro. S točko Jane Ferjan je v drugem nizu vodila s 23:22, za tem pa imela štiri zaključne žoge, a nesrečno izgubila s 27:29. Tretji niz so nato izbranke selektorja Simona Božiča odločile v svojo korist (25:20) in napovedale preobrat. A v četrtem nizu so bile znova boljše nasprotnice in slavile s 25:19 ter se prebile v polfinale.

Za Slovenijo je 12 točk dosegla Lena Gabršček, 11 pa Suzana Ocepek.

Slovenke se bodo za končno peto mesto na EP-ju borile z Madžarsko, dvoboj bo na sporedu v petek ob 11.30.

Znana sta tudi oba polfinalna para: za vstop v sobotni veliki finale se bodo prav tako v petek pomerile Finska in Ukrajina ter Rusija in Nizozemska.

