Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Slovenski odbojkarji so ekspresno opravili prvo nalogo. Foto: BoBo Sorodne novice Slovenci začenjajo "bitko" za svetovno prvenstvo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenski odbojkarji za uvod v 61 minutah odpravili Gruzijce

V četrtek proti Latviji

24. maj 2017 ob 19:00

Ljubljana - STA

Odbojkarji Slovenije so na tekmi prvega kroga kvalifikacijske skupine C za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2018, ki bo prihodnje leto v Bolgariji in Italiji, v Stožicah premagali Gruzijo s 3:0.

Slovenci niso imeli težav proti na evropski jakostni lestvici najslabše uvrščeni reprezentanci skupine C. Tekma je trajala le 61 minut.

Slovenski odbojkarji se z gruzijskimi do zdaj še niso pomerili, kakovost pa je močno na strani izbrancev Slobodana Kovača, ki so na evropski jakostni lestvici na enajstem mestu, njihovi današnji nasprotniki pa na šele 44. Svojo premoč je slovenska reprezentanca, ki šestič igra v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, a se do zdaj nanj še ni uvrstila, tudi potrdila z zanesljivo zmago. Tekma se je končala že po 61 minutah igre.

V želji, da bi pred nadaljevanjem turnirja odpočil nekatere nosilce igre, je Kovač tekmo začel z Gregorjem Ropretom, Tinetom Urnautom, Klemnom Čebuljem, Janom Kozamernikom, Danijelom Konciljo, Tončkom Šternom in prostim igralcem Urbanom Tomanom, za katerega je bil to uradni nastop za člansko reprezentanco. Ob boljšem servisu so s točko Šterna slovenski odbojkarji na prvi tehnični odmor odšli s prednostjo petih točk, ob drugem pa so vodili že za osem točk. Gruzijci so imeli ob slabem sprejemu veliko težav z organizacijo napada, na drugi strani mreže pa so domači odbojkarji prevladovali v vseh elementih igre. Po lepo odigranem prvem tempu je Koncilja prednost povečal na deset točk (20:10), nato se je slovenski bloker dvakrat izkazal še v bloku, na semaforju pa je bilo že neulovljivih 23:10 za slovensko izbrano vrsto. Vodstvo z 1:0 v nizih je ob svoji prvi akciji na tekmi potrdil Sašo Štalekar.

V drugem nizu sta namesto obeh sprejemalcev, Urnauta in Čebulja, v igro vstopila Alen Šket in še drugi debitant na današnji tekmi, Matej Kök, v igri pa je ostal tudi Štalekar. Do šeste točke so Gruzijci, ki so imeli v prvem nizu le 17-odstotno uspešnost v napadu, še držali korak z domačimi odbojkarji, toda po točki razpoloženega Šketa in napaki Gruzijcev, so slovenski odbojkarji nasprotnikom pobegnili na osem točk. Z dvema zaporednima asoma Mitje Gasparinija, ki je na servisu zamenjal Štalekarja, je bila gruzijska ladja tudi v drugem nizu dokončno potopljena.

Tudi tretji niz je Kovač začel z zasedbo iz drugega, razmerje moči na igrišču pa se ni spremenilo. Z dvema asoma Šketa in bloku Štalekarja, ki je bil nato uspešen še iz prvega tempa, so Slovenci povedli z 10:2, do drugega tehničnega odmora so svojo prednost z blokom Kozamernika in Ropreta povečali na plus deset. Tekma je bila s tem odločena, prve tri točke v kvalifikacijski skupini pa je z blokom dokončno zagotovil Štern.

Ropret: Do zadnje točke smo igrali resno

"Takšne tekme so običajno najtežje, kajti težko je najti pravi motiv, pravi občutek, saj nasprotnik niti sam ne ve, česa je sposoben in če vanjo ne vstopiš resno, se ti lahko hitro maščuje. Danes smo do zadnje točke igrali resno, Gruzijcem nismo dovolili, da bi nam kakor koli otežili delo, na ta način pa smo tudi prihranili nekaj moči za tekme, ki so pred nami. Že proti Latviji bo precej težje, ima nekaj posameznikov, ki igrajo v solidnih klubih, zagotovo tudi njih ne bomo podcenjevali," je pojasnil Gregor Ropret.

Jan Kozamernik je dodal: "Za nas je bila to na neki način pripravljalna tekma, ki smo si jo tudi želeli, je pa res, da Gruzija ni nasprotnik, ki bi lahko prikazal kakovostno odbojko. Dobro je, da smo zmagali s 3:0, vendar to še ne prinaša kakšnega velikega navdušenja. Moramo iti iz tekme v tekmo in biti osredotočeni na tekmo, ki je pred nami. Glede na to, da so pred nami še štiri tekme, je dobro, da so priložnost dobili tudi igralci, ki običajno manj igrajo, kajti na težkih tekmah bomo potrebovali prav vsakega igralca."

Belgijci ugnali Portugalce

Na prvi tekmi skupine C je Belgija premagala Portugalsko s 3:0 (17, 16, 16). Po 11 točk sta za Belgijce dosegla Sam Deroo in Gert van Walle, z osmimi pa sta bila pri Portugalcih najbolj učinkovita Filip Cvetičanin in Lourenco Martins.

V četrtek bo Slovenija igrala z Latvijo, proti kateri je do zdaj igrala šestkrat, na vseh šestih tekmah je bila boljša, zadnjič v kvalifikacijah za EP 2015, ko je bilo v Ljubljani 3:0.

LJUBLJANA, Stožice, skupina C, 1. krog:

SLOVENIJA - GRUZIJA

3:0 (12, 11, 12)



Slovenija: Štern 10, Pajenk, Kozamernik 3, Šket 11, Gasparini 2, Kök 8, Vinčić, Štalekar 8, Koncilja 6, Kovačič, Toman, Ropret 4, Urnaut 4, Čebulj 1.



Gruzija: Ivanišvili 2, Tsiklauri, Guniava, Čholaria, Lobzhanidze 2, Čkheli, Jajvani 5, Čačua, Tskhomaria 2, Nutsubidze 4, Buadze.



PORTUGALSKA - BELGIJA

0:3 (-17, -16, 16)



Ob 20.00:

IZRAEL - LATVIJA



2. krog, četrtek ob 15.00:

BELGIJA - GRUZIJA

Ob 17.30:

LATVIJA - SLOVENIJA

Ob 20.00:

PORTUGALSKA - IZRAEL



3. krog, petek ob 15.00:

GRUZIJA - LATVIJA

Ob 17.30:

SLOVENIJA - PORTUGALSKA

Ob 20.00:

IZRAEL - BELGIJA

4. krog, sobota ob 15.00:

PORTUGALSKA - GRUZIJA

Ob 17.30:

SLOVENIJA - IZRAEL

Ob 20.00:

BELGIJA - LATVIJA



5. krog, nedelja ob 15.00:

GRUZIJA - IZRAEL

Ob 17.30:

SLOVENIJA - BELGIJA

Ob 20.00:

LATVIJA - PORTUGALSKA



Na svetovno prvenstvo za moške, ki ga bosta med 10. in 30. septembrom 2018 gostili Italija in Bolgarija, se bo neposredno uvrstilo le najboljše moštvo z ljubljanskega turnirja.