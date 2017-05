Slovenci začenjajo "bitko" za svetovno prvenstvo

V Italijo ali Bolgarijo le prvouvrščeni s turnirja v Ljubljani

23. maj 2017 ob 18:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca si bo od srede do nedelje na turnirju v Stožicah poskušala izboriti pot na svetovno prvenstvo. Prvi nasprotnik je Gruzija.

Slovenci, evropski podprvaki, na svetovnem prvenstvu še niso igrali, zato so še bolj motivirani. Pod vodstvom novega selektorja Slobodana Kovača so v pripravah na kvalifikacije za uvrstitev na SP odigrali dve uradni tekmi, z Iranom in Srbijo, z obema reprezentancama pa so nato igrali še trening tekmi.

"Obe tekmi smo izkoristili za to, da sem spoznal igralce, videli pa smo tudi lahko, v kakšni trenutni formi smo. Na trenutke smo prikazali dobro igro, vendar so bile tudi situacije, ki jih bo treba popraviti. Dejstvo je, da na voljo nismo imeli ravno veliko časa za temeljitejše priprave, vendar je moč naše ekipe v tem, da imamo igralce, ki igrajo v najboljših evropskih klubih, verjamem pa, da bo ena izmed naših prednosti tudi ekipni duh, ki je to ekipo krasil na evropskem prvenstvu v Bolgariji in Italiji ter lani v svetovni ligi," je pred začetkom kvalifikacij poudaril Slobodan Kovač.

Na papirju najlažja Gruzija, najtežja Belgija

Slovenski selektor ne želi delati razlik med reprezentancami, ki njegove izbrance čakajo na kvalifikacijskem turnirju v Ljubljani. Na papirju naj bi bila najlažji nasprotnik Gruzija, najtežji Belgija, s katero se bodo slovenski odbojkarji pomerili v nedeljo.

"Prav nikogar ne bomo podcenjevali. Čeprav gre večinoma za ekipe, ki so manj kakovostne od nas, bomo tudi proti njim morali igrati na vso moč. Morda bomo na prvih tekmah lahko spočili naše nosilce igre in 'skrili' kakšno taktično zamisel pred najpomembnejšimi tekmami v skupini," je še dejal Kovač.

Vrhunec kvalifikacij naj bi bila nedeljska tekma z Belgijo, ki je na svetovni in evropski jakostni lestvici pred slovensko izbrano vrsto in že ima izkušnje z igranjem na svetovnih prvenstvih, na SP-ju je igrala tudi že Portugalska, vendar zadnjič leta 2004.

"Največja napaka bi bila, če bi razmišljali le o Belgiji, pozabili pa na preostale štiri ekipe v kvalifikacijah. Pred nami je izredno brutalen turnir, saj bomo igrali pet tekem v petih dneh, kar se ne zgodi v nobenem drugem športu. Ampak na istem bodo tudi druge reprezentance. Naš cilj je, da se neposredno uvrstimo na svetovno prvenstvo, vendar bo treba dobiti vseh pet tekem. Trenutno razmišljamo le o Gruziji, ko pa bo padla zadnja žoga na jutrišnji tekmi, bomo začeli razmišljati o Latviji in tako do konca turnirja. V polni zasedbi smo šele deset dni, kar po osmih mesecih, odkar nismo bili skupaj, ni veliko. V tako kratkem obdobju je težko dvigniti raven uigranosti in na splošno v vseh elementih igre priti do tiste ravni, ki jo ima ekipa po dveh, treh mesecih skupnega dela. Ne glede na to bomo dali maksimum in naredili vse, da kvalifikacije začnemo z zmago," je odločen Tine Urnaut, kapetan slovenske izbrane vrste.

Slovenski odbojkarji bodo vse tekme v dvorani Stožice začeli ob 17.30. Na svetovno prvenstvo, ki ga bosta med 10. in 30. septembrom gostili Italija in Bolgarija, se bo neposredno uvrstila le prvouvrščena reprezentanca, drugouvrščeno pa čakajo dodatne kvalifikacije.

SEZNAM SLOVENSKE REPREZENTANCE

Organizatorja igre: Dejan Vinčič, Gregor Ropret;

Sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Alen Šket, Matej Kök;

Blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Sašo Štalekar;

Korektorja: Mitja Gasparini, Tonček Štern;

Prosta igralca: Jani Kovačič, Urban Toman.

Selektor: Slobodan Kovač, pomočnika selektorja: Samo Miklavc, Dejan Vuličević.

ODBOJKA

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018



LJUBLJANA, Stožice, skupina C

1. KROG

Sreda ob 15.00:

PORTUGALSKA - BELGIJA

Ob 17.30:

SLOVENIJA - GRUZIJA

Ob 20.00:

IZRAEL - LATVIJA

2. KROG

Četrtek ob 15.00:

BELGIJA - GRUZIJA

Ob 17.30:

LATVIJA - SLOVENIJA

Ob 20.00:

PORTUGALSKA - IZRAEL

3. KROG

Petek ob 15.00:

GRUZIJA - LATVIJA

Ob 17.30:

SLOVENIJA - PORTUGALSKA

Ob 20.00:

IZRAEL - BELGIJA

4. KROG

Sobota ob 15.00:

PORTUGALSKA - GRUZIJA

Ob 17.30:

SLOVENIJA - IZRAEL

Ob 20.00:

BELGIJA - LATVIJA



5. KROG

Nedelja ob 15.00:

GRUZIJA - IZRAEL

Ob 17.30:

SLOVENIJA - BELGIJA

Ob 20.00:

LATVIJA - PORTUGALSKA



Na svetovno prvenstvo za moške, ki ga bosta med 10. in 30. septembrom 2018 gostili Italija in Bolgarija, se bo neposredno uvrstilo le najboljše moštvo z ljubljanskega turnirja.

