Triglav po preobratu presenetil branilce naslova

Vsi dvoboji so se končali s 3:2

6. marec 2017 ob 10:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odbojkarji Triglava so v 5. krogu modre skupine državnega prvenstva na domačem parketu s 3:2 presenetili ACH Volley in mu zadali prvi poraz.

Razburljiv obračun, ki se je končal po skoraj dveh urah in pol, so bolje začeli Ljubljančani, ki so osvojili prvi in drugi niz, nato pa je kranjska vrsta, kot že tolikokrat v tej sezoni, na krilih razpoloženih Mateja Köka in Breganta, zrežirala preobrat. Tretji niz se končal z 32:30, četrti pa z 31:29 v korist gostiteljev. V odločilnem nizu je bilo 15:13.

Omenjeno srečanje pa ni bilo edino maratonsko na odbojkarskih prizoriščih, saj se je vseh pet tekem v modri skupini pri moških in v končnici pri ženskah končalo z izidom 3:2. Calcit Volleyballa je s tem izidom dobil tekmo proti Salonitu in ostaja edino še neporaženo moštvo po štirih krogih v modri skupini. Obe ekipi sta nastopili v precej okrnjeni postavi, saj so Kanalci v Kamnik prišli brez Čabarkape in Mutapčije, domači pa so že pred časom ostali brez poškodovanih Okrogliča in Vidmarja, manjkal je tudi Novljan.

V štajerskem derbiju med Hočami in Mariborom so bile uspešnejše Hoče. Za Maribor je tudi tokrat nastopil nekdanji reprezentant Matevž Kamnik, ki se je po dveh letih premora v sredo vrnil na igrišča, in Mariboru pomagal do zmage nad Salonitom. Tokrat njegovih 18 in Horvatovih 19 točk ni pomagalo, da bi njegova ekipa prišla do zmage.

1. DOL (M), drugi del



Modra skupina, 4. krog:

TRIGLAV - ACH VOLLEY

3:2 (-18, -15, 30, 29, 13)

CALCIT VOLLEYBALL - SALONIT ANHOVO

3:2 (23, -23, 18, -22, 11)

HOČE - MARIBOR

3:2 (16, -17, 23, -17, 11)

Lestvica: ACH VOLLEY 4 3 1 15 točk CALCIT VOLLEYBALL 4 4 0 14 TRIGLAV 4 2 2 8 MARIBOR 4 1 3 6 SALONIT ANHOVO 4 1 3 4 HOČE 4 1 3 4



Pri dekletih Nova KBM Branik in Calcit Volleyball čakata na nasprotnika v polfinalu. V izločilnih bojih za zdaj dobro kaže Sp. Savinjski Aliansi, ki je redni del prvenstva končala na tretjem mestu in bila na sobotnem obračunu s 3:2 boljša od Volleyball Ljubljane. Ljubljančanke so sicer zaostajale že z 2:0 v nizih, a nato izenačile na 2:2, vendar pa, z izjemo Mihalinčeve in Mijočeve pri gostjah ni bilo dovolj razpoloženih igralk za popoln preobrat. Zmago Savinjčank sta, ob dobrih podajah Hrenove, zrežirali predvsem Penetova z 28 in Žnidarjeva s 24 točkami.

Zmage s 3:2 so se razveselile tudi odbojkarice Formule Formisa, ki so doma premagale GEN-I Volley, ob dveh pokalnih, pa je to še tretji obračun med tema dvema ekipama, ki se je končal po petih nizih, pri čemer so vse tri tekme dobile Štajerke. Tudi tokrat na krilih Desy Vahnove in Erženove.

1. DOL (Ž), četrtfinale



Prve tekme:

FORMULA FORMIS - GEN-I VOLLEY 1:0

3:2 (-22, 17, -20, 21, 9)





SP. SAVINJSKA ALIANSA - VOLLEYBALL LJUBLJANA 1:0

3:2 (19, 14, -21, -24, 9)



C. R.