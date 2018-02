Fourcade ubranil zlato, agonija Jakova Faka

12. februar 2018 ob 12:25,

zadnji poseg: 12. februar 2018 ob 13:42

Pjongčang - MMC RTV SLO

Francoski biatlonec Martin Fourcade je po slabšem nastopu v šprintu vse postavil na svoje mesto in ubranil naslov olimpijskega prvaka v zasledovalni tekmi.

Z drugim mestom je vse presenetil Šved Sebastian Samuelsson, bronasto medaljo pa je osvojil Nemec Benedikt Doll. Dobitniki medalj s šprinta so vsi po vrsti precej izgubili. Olimpijski prvak Arndt Peiffer je bil osmi, srebrni Michal Krčmar šele 30., bronasti Dominik Windisch pa 16.

Bauer: Glavo je treba resetirati

Najboljši Slovenec je bil Klemen Bauer, ki je zgrešil kar šest tarč, a vseeno osvojil solidno 24. mesto. "Bile so težke razmere, bil sem pripravljen nanje, bil sem zadovoljen, ker sem v teku dober. Tekaška forma je dobra, a tega žal nisem znal unovčiti na strelišču. Razmere so bile težke, nisem imel take sreče kot včeraj, ko so bile razmere mirne. 24. mesto ni slab izid, cilj se je bil povzpeti višje. Gremo naprej, glavo je treba resetirati," je misli za Radio Slovenija strnil Bauer.

Fak se je ustavil, a nadaljeval

Jakov Fak je imel popolnoma neposrečeno tekmo, v prvem streljanju je zgrešil enkrat, drugič dvakrat. Ko je bilo jasno, da so možnosti po vrhunskem izidu splavale po vodi, se je ustavil pri trenerju, se z njim pogovarjal približno minuto in nato vendarle nadaljeval. V tretjem streljanju je zgrešil še trikrat, na koncu pa osvojil 47. mesto.

Mislil je, da je diskvalificiran

Po koncu tekme je razložil, kaj se je dogajalo, ko se je po polovici tekme ustavil pri trenerju: "Kazenski krog je ograjen, koridor za izhod je označen, a mi je sotekmovalec preprečil izhod, zato sem nadaljeval tek v njem, nato sem prestopil ograjo, saj sem opazil, da na izidih ni več mojega imena. Mislil sem, da to pomeni diskvalifikacijo, in nisem vedel, kaj narediti. Ustavil sem se in vprašal trenerja, kaj narediti. Ljudje iz Mednarodne biatlonske zveze so mi rekli, da to ni diskvalificija, in sem lahko nadaljeval."

Nastopil je tudi Miha Dovžan, ki je osvojil predzadnje, 59., mesto.

Zasledovanje, 12,5 km (M): * 1. M. FOURCADE FRA 32:51,7 (1) 2. S. SAMUELSSON ŠVE +12,0 (1) 3. B. DOLL NEM 15,1 (1) 4. T. BOE NOR 1:02,6 (3) 5. S. SCHEMPP NEM 1:02,7 (3) 6. B. WEGER ŠVI 1:03,1 (2) 7. S. DESTHIEUX FRA 1:03,7 (3) 8. A. PEIFFER NEM 1:14,1 (3) 9. E. BJÖNTEGAARD NOR 1:26,3 (4) 10. L. HOFER ITA 1:32,7 (3) ... 24. K. BAUER SLO 3:04,2 (6) 47. J. FAK SLO 5:18,7 (6) 59. M. DOVŽAN SLO 7:21,5 (7) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

