Ruski olimpijski komite znova polnopravni član olimpijske družine

Vodilne protidopinške agencije na svetu so proti ukinitvi suspenza

28. februar 2018 ob 16:09

Lozana - MMC RTV SLO, STA

Mednarodni olimpijski komite je ukinil suspenz ruskemu komiteju, izrečen pred slabimi tremi meseci. Ruski olimpijski komite je znova polnopravni član olimpijske družine.

MOK je ruski olimpijski komite suspendiral 5. decembra. Razlog je bil sistemski doping v Rusiji med igrami v Sočiju 2014 in ruski športniki so v Pjongčangu nastopali brez nacionalnih simbolov pod okriljem zastave MOK-a.

"Ruski olimpijski komite ima vrnjene vse pravice in dolžnosti. Za nas je ta odločitev zelo pomembna," je novico za rusko televizijo pokomentiral predsednik ruskega komiteja Aleksander Žukov.

Rusi so v Pjongčangu osvojili dve zlati medalji, šest srebrnih in devet bronastih odličij. Najbolj bo v spominu ostalo olimpijsko zlato v hokeju, kjer so po zmagi sicer zaigrali himno MOK-a, ruski hokejisti pa so vseeno odpeli svojo. V Južni Koreji je skupaj nastopilo 168 ruskih športnikov, dva med njimi sta padla na dopinških testih.

Načrtovano je bilo, da ruski olimpijski komite vse pravice dobi vrnjene že zadnji dan iger in da bo Rusija na sklepni prireditvi vkorakala na stadion pod svojo zastavo, a prav omenjena dopinška primera naj bi bila glavni razlog, da je MOK suspenz podaljšal do danes.

Znova gre pričakovati ostre kritike na današnjo potezo MOK-a. Nekatere vodilne protidopinške agencije na svetu med igrami proti ukinitvi suspenza, saj so prepričani, da bi morali predtem razrešiti vsa odprta vprašanja v zvezi z dopingom pred štirimi leti. "To bo le kratkoročen dogovor. Odnos MOK-a do tega vprašanja se je od slabega razvil v slabšega," so že ob koncu iger v sporočilu za javnost zapisali predstavniki teh agencij.

Putin posebej vesel zmage hokejistov

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes pohvalil dosežke ruskih športnikov, upoštevajoč ostre sankcije mednarodnih športnih organizacij, posebej vesel je bil zmage hokejskega moštva, ki je na podelitvi kolajn zapela rusko himno, čeprav je v dvorani igrala nevtralna olimpijska.

"Rusom lahko odvzamejo marsikaj, a karakterja nikakor," je Putin dejal na sprejemu ruskih športnikov v Moskvi. "Rusija se je iz tega veliko naučila, tako sodelovanja z mednarodnimi športnimi organizacijami kot tudi glede organizacije športa v lastni državi," je še dejal Putin. Po njegovem mnenju mora mednarodni boj proti dopingu postati bolj pošten in transparenten. Kljub številnim dokazom se ruski šport čuti neupravičeno postavljen pred zid.

