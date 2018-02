Risi odleteli v Južno Korejo z jasnim ciljem - ponoviti Soči

Olimpijski turnir se začenja prihodnjo sredo s tekmo proti ZDA

6. februar 2018 ob 18:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski hokejisti so se zbrali na Brniku in strnili misli pred odhodom na druge zaporedne olimpijske igre. V Pjongčangu želijo ponoviti uspeh iz Sočija, ko so presenetili s četrtfinalom.

Vzdušje na letališču je bilo zelo prijetno, hokejisti so se posladkali s palačinkami, vsi pa so zdravi in pripravljeni na trde boje. Selektor Kari Savolainen in njegov svetovalec Risto Dufva sta v Južno Korejo poletela kar s finsko izbrano vrsto in se bosta z risi srečala na letališču v Seulu. Na prizorišču olimpijskih iger leta 1988 je na sporedu tudi prijateljska tekma z Južno Korejo v četrtek ob 13.30.

Za uvod proti Američanom

Prvo tekmo skupinskega dela olimpijskega turnirja bo Slovenija odigrala prihodnjo sredo ob 13.10 po slovenskem času proti reprezentanci ZDA. Po dnevu počitka bo naslednji slovenski nasprotnik izbrana vrsta Rusije, s katero se bodo risi pomerili v petek, 16. februarja, ob 8.40. V soboto, 17. februarja, ob 13.10 sledi še srečanje s Slovaško, ki je v Sočiju morala priznati premoč Slovencem.

Tekmi proti ZDA in Slovaški bo slovenska izbrana vrsta odigrala v dvorani Kwandong, manjšem od dveh hokejskih prizorišč, medtem ko bo tekma proti Rusiji potekala v večji dvorani Gangneung.

Krošelj pomislil celo na medaljo

Junak olimpijskih kvalifikacij v Minsku pred letom in pol Gašper Krošelj je največji optimist med risi. "To je res nov vrhunec za vse nas. Imamo tri odlične vratarje, konkurenca na tem mestu je huda. Upam, da bo vsak izmed nas branil vsaj na eni tekmi. Mislim, da sem napredoval vsako sezono, in vsekakor sem pripravljen za olimpijske igre," je pojasnil vratar Rödovreja v danski ligi.

"Mislim, da imamo že izkušnje z olimpijskih iger, medtem ko številni ameriški in slovaški igralci tega nimajo. Morda smo celo mi favoriti na teh tekmah. Realen cilj je najmanj ponovitev Sočija. Nikoli se ne ve, morda lahko osvojimo tudi medaljo. Januarja in februarja smo pred končnico vedno najbolje pripravljeni, maja je že konec sezone in takrat forma velikokrat ni najboljša," je napovedal 31-letni čuvaj mreže.

Tičar: Točke bomo iskali predvsem proti ZDA in Slovaški

Ob odsotnosti Anžeta Kopitarja bo zelo veliko odvisno od udarnega napada Robert Sabolič-Rok Tičar-Žiga Jeglič.

"Naš cilj je ponoviti uspeh iz Sočija, a treba bo pošteno garati. Liga KHL ima odmor od konca januarja, zato smo z Jegličem in Saboličem že deset dni trenirali z Jeseničani. Dobro smo uigrani, pripravljeni smo na velik izziv. Pravi olimpijski občutki so že tu. Pregledal sem postave naših tekmecev. Vsi se zavedamo, da ima Rusija daleč najmočnejšo zasedbo v naši skupini. Točke bomo iskali predvsem proti ZDA in Slovaški," je razmišljal 28-letni Tičar, napadalec Sibirja v Ligi KHL.

D. Rodman: Tekmeci močni tudi brez zvezdnikov iz NHL-a

Brata Rodman imata veliko izkušenj z največjih tekmovanj. David se veseli tudi preizkusa proti gostiteljem iger: "Upam, da se bom hitro privadil na časovno razliko. Najprej se bomo srečali z Južno Korejo. Slišal sem, da imajo kakovostne igralce. Verjetno se nam bosta poznala potovanje in časovna razlika. Vsaka tekma pride prav, saj je treba ujeti ritem tekmovanja."

"ZDA, Rusija in Kanada imajo izjemno bazo hokejistov. Tudi brez igralcev iz Lige NHL so sestavili močne zasedbe. Nam se vsak igralec pozna, saj imamo na voljo majhno število kakovostnih hokejistov. Velik uspeh bo, če bomo ponovili četrtfinale iz Sočija," je še dodal David Rodman, ki si želi pogledati tudi kakšen drug nastop slovenskih športnikov na olimpijskih igrah. V Sočiju je navdušeno spremljal Petra Prevca.

M. Rodman: Olimpijske igre so največji oder

Marcel je dopolnil 36 let in je najstarejši med risi na olimpijskem turnirju. Zelo se veseli novega izziva: "Ko sva se z bratom pred štirimi leti peljala na letališče, kar nisva mogla verjeti, da gremo na olimpijske igre. Zdaj se zavedamo, da je to največji svetovni oder. V Sočiju smo bili del neke posebne zgodbe."

"Kopitarja nikoli ne bomo nadomestili, z njim smo veliko močnejši. Moramo se znajti brez njega. Rusom se ne pozna preveč odsotnost hokejistov iz Lige NHL, nekaterim reprezentancam pa zelo, saj imajo vseh 25 igralcev iz najmočnejše lige na svetu. Delovati moramo kot ekipa, imamo realne cilje. Ne smemo pričakovati, da bomo igrali kar v polfinalu. Verjamem, da je pred nami še ena lepa zgodba," je še dodal Marcel Rodman, ki je obljubil, da bo poskrbel za red v garderobi.

Muršak: Želimo popraviti slab vtis s SP-ja v Franciji

Jan Muršak, ki je pred dvema tednoma dopolnil 30 let, se je odlično znašel v švedski ligi pri Frölundi. Na devetih tekmah je prispeval že devet točk.

"Prav nič lažje nam ne bo kot v Sočiju. Vseeno mislim, da lahko ponovimo izid izpred štirih let. Za tak uspeh se mora vse poklopiti. Turnir bo drugačen, ker ne bo najboljših hokejistov na svetu. Pri nas je Anže Kopitar dodana vrednost, zares veliko nam pomeni. Hokejisti iz evropskih lig bodo zelo motivirani in morda bo proti njim celo težje igrati. Naši tekmeci se zavedajo, da smo med slabšimi ekipami, in podzavestno nas bodo zagotovo podcenjevali. To nam lahko zelo pomaga. Mi seveda želimo popraviti slab vtis s svetovnega prvenstva v Franciji, ko smo videli, da le nismo tako dobri," je previden Muršak.

Rusi take priložnosti za zlato še dolgo ne bodo imeli

V zadnjih sezonah je igral za moskovski CSKA in seveda najbolje pozna rusko izbrano vrsto: "Rusi take priložnosti za zlato še dolgo ne bodo imeli. Tokrat so favoriti za zlato. Ekipa je zgrajena iz dveh močnih klubov iz Lige KHL. Vsi so uigrani. V Sočiju so klonili pod pritiskom, a tudi tokrat bodo čutili breme favoritov. Poznam vse njihove igralce in vseh 25 je sijajnih."

Muršak ima največ težav s poškodbo zapestja, vendar bo stisnil zobe: "Roka še ni v najboljšem stanju. Lahko normalno igram, med tekmo me ne ovira. Po vsaki tekmi ali treningu imam še vedno bolečine. Po sezoni bo treba na posvet, da odpravimo te bolečine."

Po koncu skupinskega dela se bodo trije zmagovalci skupin in tudi najboljši drugouvrščeni prebili v četrtfinale. Preostalih osem ekip bo razvrščenih po osvojenih točkah na mesta od pet do 12, mesto je zelo pomembno v ključnem repasažu za četrtfinale.

A. G.