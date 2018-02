Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Kanadčani so zadeli po trikrat v prvi in zadnji tretjini. Foto: Reuters Sorodne novice Čudež na ledu: Nemci izločili Kanadčane Dodaj v

Šest zadetkov Kanadčanov za bronasto medaljo

Finale ponoči ob 5.10

24. februar 2018 ob 13:10,

zadnji poseg: 24. februar 2018 ob 15:27

Pjongčang - MMC RTV SLO

Bronasto medaljo na olimpijskem turnirju so osvojili hokejisti Kanade, ki so v tekmi za tretje mesto premagali Češko s 6:4.

Za branilce naslova sta bila po dvakrat uspešna Chris Kelly in Andrew Ebbett. Pavla Francouza sta premagala še Derek Roy in Wojtek Wolski. Strelci za Češko so bili Roman Červenka dvakrat ter Martin Ružička in Jan Kovar.

Pot do zmage so si Kanadčani tlakovali v prvi tretjini, ki so jo dobili s 3:1. Še posebej razburljivi sta bili 9. in 10. minuta, ko so v razmiku 31 sekund padli trije zadetki. Vodstvo Kanade je po 16 sekundah izničil Ružička, a je javorjeve liste že 15 sekund pozneje v prednost spet popeljal Kelly. Izid prvega dela je v 16. minuti postavil Roy.

V drugi tretjini ni bilo zadetkov, v zadnjem delu pa so jih gledalci videli kar šest. Ko je Kanada v 56. minuti povedla s 6:2, je bila tekma praktično odločena. Červenka je z dvema goloma v dobri minuti vrnil nekaj upanja Čehom, vendar so se Kanadčani v samem finišu uspešno ubranili. Razmerje v strelih na gol je bilo 34:26 za Češko.



Finale Rusija - Nemčija bo v nedeljo ob 5.10.

Tekma za tretje mesto:

ČEŠKA - KANADA

4:6 (1:3, 0:0, 3:3)

Ružička 10., Kovar 47., Červenka 57., 58.; Ebbett 9., 46., Kelly 10., 50., Roy 16., Wolski 56.

Finale, nedelja ob 5.10:

RUSIJA - NEMČIJA

Polfinale:

Češka - RUSIJA 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Gusev 28., Gavrikov 29., Kovaljčuk 60.



Kanada - NEMČIJA 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

Brule 29., Robinson 43., Roy 50.; Macek 15., Plachta 24., Mauer 27., Hager 33.

M. R.