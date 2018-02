Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 7 glasov Ocenite to novico! ZDA so imele recept za Kanado na svetovnih prvenstvih, tokrat pa so jo končno premagale tudi na olimpijskih igrah. Foto: Reuters ZDA so po Naganu 1998 znova zlate. Foto: Reuters VIDEO Kazenski streli s hokejsk... Dodaj v

Sladko maščevanje hokejistk ZDA za boleč poraz v Sočiju

Prekinjen niz 24 olimpijskih zmag Kanadčank

22. februar 2018 ob 09:37

Pjongčang - MMC RTV SLO

Ameriške hokejistke so v Južni Koreji prekinile 16-letno vladavino Kanadčank in po 20 letih znova zavzele Olimp. Dramatično tekmo so prvič v zgodovini odločili kazenski streli (3:2).

Junakinja je bila Jocelyne Lamoureux-Davidson, ki je zadela v šesti seriji izvajanja kazenskih strelov. Ko je na drugi strani Meghan Agosta zgrešila, se je divje slavje Američank lahko začelo. Pred tem sta obe ekipi izkoristili po dva kazenska strela. V vratih ZDA se je z 29 obrambami izkazala 20-letna Maddie Rooney, ki je zaustavila tudi zadnja dva kazenska strela.

Podaljšek izsilile šest minut pred koncem

Američanke so povedle 26 sekund pred koncem prve tretjine. Ob številčni premoči je bila uspešna Hilary Knight. Kanadčanke so naredile preobrat na začetku druge tretjine, ko sta v razmiku petih minut zadeli Marie-Philip Poulin in Haley Irwin. Podaljšek je v protinapadu 6:21 pred koncem izsilila Monique Lamoureux-Morando.

Američanke končno zlate tudi na OI

ZDA so olimpijski turnir osvojile leta 1998 v Naganu, ko je ženski hokej debitiral na igrah. Od takrat se je začela prevlada Kanadčank, ki so na OI slavile štirikrat zapored. Trikrat so v finalu ugnale prav Američanke. Še posebej boleč je bil poraz pred štirimi leti v Sočiju, ko so Kanadčanke izenačile 54 sekund pred koncem in slavile po podaljšku. ZDA so premagale Kanado na OI prvič v šestih tekmah. Z 2:1 so izgubile tudi v skupinskem delu tega olimpijskega turnirja.

Zanimivo, da so Američanke prevladovale v neolimpijskih letih, saj so osvojile zlato na osmih od zadnjih desetih prvenstev Prejšnje leto so ugnale Kanadčanke po podaljšku s 3:2. Kanada je imela na olimpijskih igrah pred finalom v Južni Koreji niz 24 zaporednih zmag.

