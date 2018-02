"Če ne bi prišel po medaljo, bi bil nor in se podcenjeval"

V boju za najvišja mesta je treba veliko tvegati

19. februar 2018 ob 20:16

Pjongčang - MMC RTV SLO

Eden tistih športnikov, ki vedno odkrito spregovori o ciljih, in to o zelo visokih, je Filip Flisar, ki je tudi na olimpijske igre v Pjongčang prišel z velikimi pričakovanji.

30-letnega smučarja prostega sloga olimpijska tekma v smučarskem krosu v Bogwang Phoenixu čaka v sredo. Kmalu po prihodu v Južno Korejo, kamor je prispel prejšnji teden, se je tudi preselil iz olimpijske vasi v bližino prizorišča tekme. "Imam srečo, da sem dobil možnost, da sem lahko tam blizu terena. Imamo dokaj zgodaj treninge in bi bil manjši logistični zalogaj, če bi se vsak dan moral iz vasi voziti gor. To je zelo priročno," je dejal Flisar, ki je progo prvič spoznal ob ogledu deskarskega krosa. "Drugačna je od mojih pričakovanj, saj sem mislil, da bo malce izrazitejša, saj je precej objektov in skokov, ampak ni posebej agresivna. Treba bo dobro iskati zavetrje, ker je kar nekaj priložnosti za prehitevanje. Ima tudi nekaj ravnin."

Po Flisarjevih besedah ni primerljiva s kakšno progo svetovnega pokala, bolj s tistimi z X-games, ko so proge široke z dolgimi skoki, kjer bodo do izraza prišli občutki smučarja: "Na zadnjih dvojih igrah sta bili progi agresivnejši od te. Malo več se je dogajalo, kot se na tej. Bili sta nekoliko bolj razgibani, ta pa ni kaj dosti. Štart je sicer zelo zanimiv in naredi kar precej lepo razliko med tekmovalci. Se pravi, da jih razporedi drugega za drugim, potem pa je dokaj ravno, z nekaj objekti in nekaj zavoji, na koncu pa je ravnina."

Hitro se je navadil na Pjongčang, še posebej všeč mu je korejska kulinarika, nekoliko ga motijo le nizke temperature, ki pa so se tudi glede na prve dni iger zvišale: "Res je kar precej hladno, veliko bolj, kot je videti. To mi sicer ni všeč, saj imam raje, da je toplo, ko imam čim manj oblečeno pod dresom. Ampak ni kaj, se bom že dobro ogrel. Ob štartu imamo celo šotore, kamor lahko gremo, v nasprotju s svetovnim pokalom, kjer zmrzujemo na minusu, vetru in snegu. Sicer je počutje tu zelo dobro. Zdravstveno stanje je "BP". Na olimpijskih igrah se ves čas po navadi dobro počutim. Že samo ozračje je tako, veliko je ljudi, vsi so na neki način dobre volje in to me napolni z neko energijo. Tudi v vodstvu OKS-ja so vsi zelo v redu, tako da se imamo lepo. Z veseljem sem tu in, jasno, mi to daje velik zagon za tekme."

Čaka ga tretji nastop na olimpijskih igrah, potem ko je bil v Vancouvru osmi, v Sočiju pa šesti. Pred štirimi leti je v Rusijo prišel z visokimi cilji, na progi se je odlično znašel in bil izjemno hiter. Po sedmem mestu v kvalifikacijah je bil najhitrejši v svoji skupini tako v osmini finala kot v četrtfinalu, v polfinalu pa so se sanje o medalji razblinile kmalu po štartu, ko je padel: "Seveda se spomnim Sočija, ampak sem pač to vse vzel nekako v zakup in iz tega se nekaj naučil. To se pač zgodi. Tak je naš šport. Če se poteguješ za najvišja mesta, je tveganje veliko. V Sočiju me deseto mesto ni zanimalo, ampak sem šel na zmago. Če ne bi padel, ne bi bilo nobeno presenečenje, če bi zares zmagal."

Tudi v Pjongčang je prišel z visokimi cilji: "Pristop je vedno tak, kot je bil takrat, ampak je treba ohraniti hladno in mirno glavo. Ne smem bezljati in posledično delati napak. Cilji so isti, saj vem, česa sem sposoben in kaj znam, ne glede na to, kakšna sezona je za mano. Če bi na vseh tekmah zmagal do zdaj ali pa bi bili rezultati še slabši, kot so bili, bi sem prišel z velikimi pričakovanji. Dobro sem pripravljen. Sezona sicer ni taka, kot bi si želel, a se mi je to dogajalo tako rekoč pred vsemi svetovnimi prvenstvi in olimpijskimi igrami. Sem že navajen in zato ni kakšne dodatne treme ali česar koli drugega. Vem, kaj sem naredil in kaj delam, kako sem pripravljen in kako se počutim."

"Navsezadnje moramo vedeti, da je olimpijska medalja edina velika lovorika, ki mi manjka. Globus imam, zlato s svetovnega prvenstva tudi. Torej je jasno, da sem prišel po medaljo. Če ne bi, bi bil verjetno nor in se podcenjeval. Predvsem si razočaran, ko ne zadovoljiš pričakovanj, kar v mojem primeru zadeva smučanje. Če ne bom osvojil medalje, bo malce grenkega priokusa, če jo pa bom, bom pa toliko bolj vesel," je sklenil Flisar, ki se kljub ne najuspešnejši sezoni vidi v zelo ozkem krogu favoritov.

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik