Najboljši mladinki na svetu navdušeni nad olimpijskimi igrami

Nika Križnar igre opisala z besedo vrhunsko

11. februar 2018 ob 09:05

Pjongčang - MMC RTV SLO

Drugič se bodo za olimpijske medalje potegovale smučarske skakalke. V Pjongčang je prišla zelo mlada slovenska četverica, na čelu z najboljšima z mladinskega svetovnega prvenstva.

Na korejski skakalnici jih olimpijska preizkušnja čaka v ponedeljek ob 13.50. "Želimo pokazati res dobre skoke, o izidih pa ne bi govoril. Normalno je, da vsak tekmovalec želi na vsaki tekmi izboljšati tisto, kar je do zdaj naredil. Sploh na olimpijskih igrah je tako. Normalno, da se je vedno treba boriti tudi za kolajno. Če se bo priložnost ponudila, vem, da dekleta ne bodo popustila in bodo dala vse od sebe. Ne bi pa govoril vnaprej, kakšen izid pričakujem v številkah," je povedal glavni trener Stane Baloh, ki je prvič popeljal skakalke na olimpijske igre, saj jih je v Sočiju še vodil njegov predhodnik Jože Berčič.

Kot je dejal njegov pomočnik in nekdanji skakalni šampion Primož Peterka, slovenskim skakalkam le malo manjka do najboljših. V svetovnem pokalu je najvišje uvrščena Urša Bogataj, ki je trenutno osma. Mesto za njo je Ema Klinec, ki je v zadnjem času nastopala vse bolje in se na petih tekmah zapored prebila med deset, še mesto nižje pa Nika Križnar, ki je prav tako nanizala zadnjih nekaj dobrih izidov, v Zau na Japonskem pa je bila celo četrta. Vse tri so debitantke na olimpijskih igrah, poleg njih pa je v ekipi še Špela Rogelj, ki je nastopila že v Sočiju, kjer je bila 26.

"S formo deklet sem zadovoljen. Januar je bil kar naporen. Šli smo na Japonsko, potem so bile še tekme na Ljubnem, ki je za nas vedno posebna prireditev in velik čustveni naboj, ker je toliko ljudi. Malo smo si morali oddahniti. Špela in Urša sta trenirali v Planici, Ema in Nika pa sta odšli kar naprej na mladinsko svetovno prvenstvo, kjer sta dobro skakali in pobrali kolajni. To smo pričakovali, a imeti prvo in drugo na svetu, je velika spodbuda za naprej. Tudi oni dve sta se tako lažje spopadli z naporom ob vseh teh potovanjih. Tudi zaradi tega smo v Korejo prišli dan prej, da smo imeli čas in se spravili k sebi," je Baloh omenil izjemno uspešno mladinsko svetovno prvenstvo: "V bistvu imamo eno mlajših ekip. Starejše skakalke imajo neke izkušnje, mlajše pa prinesejo neko drugo dimenzijo, ker drugače gledajo na vse skupaj. Bolj so sproščene. To je ena prava sinergija. Ekipa, ki je tu, deluje v vseh smereh zelo dobro. Znajo dobro trenirati, se družiti in kaj narediti."

Vedno nasmejana Nika Križnar, aktualna mladinska svetovna prvakinja, je nad olimpijskimi igrami navdušena. "Z eno besedo – vrhunsko. Veselim se tekme in vseh treningov. Sem že povsem neučakana. Navdušena sem nad tem olimpijskim duhom. Kolajna je dobra popotnica za igre. Zlate sem si res želela. Lani sem rekla, da gremo s puncami po zlato medaljo na ekipni tekmi, zdaj pa mi je uspelo še posamezno. Dobro sem skakala in postavila piko na i," je razlagala 17-letna skakalka, druga najmlajša med vsemi slovenskimi olimpijci.

Njena klubska kolegica v Žireh pri Alpini Ema Klinec je dve leti starejša. Na mladinskem svetovnem prvenstvu je dvakrat zapored osvojila srebrno medaljo: "S tem sem si z ramen spustila nahrbtnik in uspešno zaključila mladinsko zgodbo. Ponosna sem, da v celoti stopam v svet članic, čeprav sem tu že od 12. leta." Ema je lani zelo dobro skakala na olimpijski generalki v Pjongčangu, ko je bila tretja in četrta. Kot je povedala, se skakalnice spomni kot zelo lepe, nad olimpijskimi igrami pa je navdušena: "Olimpijsko vzdušje sem v malem doživela že na olimpijskih igrah mladih v Lillehammerju, tako da sem na neki način pričakovala, kako bo. Zdaj je vse še bolj posebno in sem še toliko bolj vesela, da sem tu."

Pred štirimi leti je bila na olimpijski premieri v Sočiju Maja Vtič šesta. Od kolajne so jo ločile dobre tri točke. Najizkušenejše v slovenskem taboru v Južni Koreji ni. Zlata je bila v Rusiji Nemka Carina Vogt, srebrna Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz, bronasta pa Francozinja Coline Mattel. Na četrtem mestu je končala Japonka Sara Takanaši. 21-letna Japonka, ki ima že štiri velike kristalne globuse in kar 53 posamičnih zmag, tako še čaka prvo olimpijsko medaljo. Vendarle pa letos ni prišla v Pjongčang kot glavna favoritinja. To je Norvežanka Maren Lundby, ki prepričljivo vodi v skupnem seštevku, pred Takanašijevo pa je v svetovnem pokalu še Nemka Katharina Althaus.

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik