Peterka: OI so svoja tekma, na kateri lahko preseneti tudi kdo iz ozadja

Slovenski skakalci blizu, a ne povsem pri vrhu

8. februar 2018 ob 20:10

Pjongčang - MMC RTV SLO

Z žensko skakalno reprezentanco je na olimpijske igre v Pjongčang prišel tudi eden najuspešnejših slovenskih zimskih športnikov do zdaj Primož Peterka.

Danes 38-letni nekdanji skakalni šampion je kot prvi Slovenec osvojil veliki kristalni globus. V letih 1997 in 1998 je osvojil svetovni pokal, v katerem je zbral 15 posamičnih zmag. Kot prvi Slovenec je zmagal tudi na novoletni turneji, od česar je zdaj minilo 21 let, najboljši pa je bil eno sezono tudi v posebnem seštevku poletov. Tedaj je kot prvi Slovenec na Kulmu poletel prek 200 metrov. V svoji zbirki pa ima tudi olimpijsko kolajno.

"Kar zadeva moje olimpijske spomine, je vse živo. Malo mešano, enkrat sem šel z velikimi pričakovanji in nisem nič posebnega naredil, enkrat nisem nič pričakoval in smo dobili medaljo, potem pa so bile še ene igre zelo slabe. To je to, kar se tiče mojih olimpijskih tekmovanj. Odkar sem trener, smo bili pa že v Sočiju, kjer so bili sicer rezultati lepi in je zelo malo zmanjkalo do stopničk, kar pa je želja vsakega," je povedal Moravčan.

Kot je dejal, je z velikimi pričakovanji prišel na olimpijske igre v Naganu leta 1998, saj je bil glavni favorit, a je bil nato razočaran s petim in šestim mestom. Toda olimpijske sanje so se mu uresničile štiri leta pozneje, ko se je po krizi vrnil in bil del ekipe, ki je v Salt Lake Cityju osvojila bron. Olimpijska kolajna je skoraj za vsakega športnika krona kariere: "Če sem povsem iskren, sem raje štiri mesece skupaj najboljši na svetu kot tisti en dan. Po drugi strani pa ta en dan v štirih letih doseže samo eden. Olimpijska medalja ni glavni vrhunec moje kariere, je pa eden izmed vrhuncev."

Blizu, a ne povsem pri vrhu

Zdaj je Peterka pomočnik Staneta Baloha v ženski skakalni reprezentanci: "V svetovnem pokalu smo blizu, nismo pa povsem v vrhu, a olimpijska tekma je malce drugačna in velikokrat se je že zgodilo, da je nekdo presenetil malce iz ozadja. Držim pesti in upam, da bi se nam poklopilo in to zgodilo. Konec koncev, zakaj pa ne." Slovenska četverica je zelo mlada, na čelu pa sta zlata in srebrna s svetovnega prvenstva, Nika Križnar ter Ema Klinec: "Mislim, da je ta neobremenjenost mladih tekmovalk prednost. Čisto v redu je, da se najbrž najmlajši dve ne zavedata, kaj olimpijske igre potegnejo za sabo, ne v dobrem smislu oziroma prav tako, če ni rezultata, ko je ravno obratno."

Spremlja pa Peterka podrobno tudi moško karavano smučarskih skakalcev na čelu s slovensko ekipo in Petrom Prevcem, ki je poleg njega edini Slovenec z velikim kristalnim globusom in zlatim orlom za novoletno turnejo: "Približno so naši skakalci v podobnem položaju kot mi. So blizu, niso pa čisto na vrhu. Na zadnjem prizorišču pred igrami niso ravno blesteli, ampak en teden pred tem so pa kar nekaj zmagovali in bili tretji. Dokazali so, da so spodobni. Da se ne bom ponavljal, olimpijske igre so drugačna tekma in lahko preseneti tudi kdo iz ozadja."

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik