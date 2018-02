Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Simen Hegstad Krüger je v Pjongčangu osvojil olimpijsko zlato v skiatlonu. Takole je presrečen prečkal ciljno črto. Doslej je v posamični konkurenci v svetovnem pokalu zmagal zgolj enkrat, na 15 km v prosti tehniki je na najvišjo stopničko stopil v Toblachu v Italiji 16. decembra lani. Foto: Reuters Krüger (tekmovalec s številko 7) se je takoj po začetku skiatlona zapletel z ruskim tekmovalcem Andrejom Larkovom. Foto: Reuters

Krüger iz pekla do raja: po padcu tek do olimpijskega zlata

Slovenska smučarja tekača tekmo izpustila

11. februar 2018 ob 07:13,

zadnji poseg: 11. februar 2018 ob 08:39

Pjongčang - MMC RTV SLO

Kakšna predstava Norvežanov. Na moški preizkušnji v skiatlonu so pobrali vsa tri odličja, olimpijski zmagovalec je postal Simen Hegstad Krüger.

Ta je v drugi polovici tekme, ko so smučarji tekači 15-kilometrsko progo premagovali v prosti tehniki, pobegnil glavnini in si priboril zajetno prednost, ki jo je obdržal do konca. Kilometer in pol pred ciljem je imel po napadu, za katerega se je odločil v predzadnjem krogu, 14,6 sekund prednosti pred drugouvrščenim rojakom Martinom Johnsrudom Sundbyjem, ki ostaja brez zlatega olimpijskega odličja na posamičnih preizkušnjah. Krüger je sicer takoj po štartu padel in izgubil ogromno mest, a se je z junaško borbo in izjemnim tekom prebil v ospredje in na koncu deklasiral tekmece.

Bronasto odličje je osvojil Hans Christer Holund, za zmagovalcem je zaostal za devet sekund in devet stotink. Razočaral je eden izmed glavnih favoritov Dario Cologna, sicer olimpijski zmagovalec v skiatlonu iz Sočija, ki je bil v prvem delu tik za petami tedaj vodilnega Finca Iiva Niskanena, v drugem delu tekme pa je nato popustil in se je moral zadovoljiti s šestim mestom. Še en izmed ožjih favoritov za odličje, Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, je bil po tekmi nezadovoljen. Specialist za šprint je tekmo sklenil na zanj skromnem desetem mestu.

Tekma je minila brez slovenskih nastopov, Janez Lampič in Miha Šimenc sta jo zaradi priprav na šprint izpustila.

23. zimske olimpijske igre, Pjongčang

Skiatlon (M): 1. S.-H. KRUEGER NOR 1:16:20,0 2. M.-J. SUNDBY NOR +8,0 3. H.-C. HOLUND NOR 9,9 ... 6. D. COLOGNA ŠVI 25,1 10. J.-H. KLAEBO NOR 43,4

Mitja Lisjak