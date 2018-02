Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zmagoslavni krik Daria Cologne. Foto: Reuters Dodaj v

Cologna četrtič olimpijski prvak, tretjič zapored na 15 km

Šimenc končal na 88. mestu

16. februar 2018 ob 07:11,

zadnji poseg: 16. februar 2018 ob 09:52

Pjongčang - MMC RTV SLO

Na olimpijskih igrah v Pjongčangu je na preizkušnji smučarjev tekačev na 15 km v prosti tehniki zmagal Švicar Dario Cologna. Srebro je osvojil Norvežan Simen Hegstad Krueger, zlat v nedeljo na 30 km, bron pa Rus Denis Spicov.

Cologna je na isti razdalji v prosti tehniki slavil že na olimpijskih igrah 2010 v Vancouvru, pred štirimi leti v Sočiju pa je bil najboljši na 15 km v klasičnem koraku in v skiatlonu na 30 km.

Izmed Slovencev je nastopil Miha Šimenc ter s petimi minutami in pol zaostanka zasedel 88. mesto med 116 tekači, ki so prišli v cilj.

Smučarski teki, 15 km prosto (M):

1. D. COLOGNA ŠVI 33:43,9 2. S. H. KRUEGER NOR +18,3 3. D. SPICOV RUS 23,0 4. M. J. SUNDBY NOR 24,9 5. M. MANIFICAT FRA 27,0 6. H. C. HOLUND NOR 34,5 7. A. HARVEY KAN 35,5 8. M. HELLNER ŠVE 38,7 9. C. HALFVARSSON ŠVE 1:00,6 10. M. HEIKKINEN FIN 1:01,5 ... 88. M. ŠIMENC SLO 5:33,0

