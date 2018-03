V Pjongčangu zdaj še vrhunec za zimske paraolimpijce

Ruski športniki pod zastavo paraolimpijskega komiteja

8. marec 2018 ob 18:28

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

V petek se bodo v Pjongčangu začele 12. zimske paraolimpijske igre. Slovenske barve bo zastopal mladi smučar Jernej Slivnik, ki bo prvič nastopil na tem dogodku.

Najboljši športniki invalidi se bodo v Koreji merili med 9. in 18. marcem. Slovenska udeležba je na zimskih izvedbah teh največjih tekmovanj sicer skromnejša kot na poletnih, a bo na stadionu in v paraolimpijski vasi po zaslugi 17-letnega paraalpskega smučarja plapolala tudi slovenska zastava. "Vem, da je teren zelo razgiban, da je sneg zelo agresiven in upam, da se bom lahko čim bolje navadil na tamkajšnje razmere. Tako veliko tekmovanje bo zame prvič. Skušal bom dobiti čim več izkušenj, skušal se bom čim bolj sprostiti, rezultatov pa ne bi rad preveč napovedoval. Zadnje čase sem več treniral veleslalom, v Koreji bo še čas za trening slaloma, mislim pa, da bosta obe disciplini na podobni ravni in ne bo velike razlike," je povedal Slivnik.

Na pot je odšel še šest dni pred igrami, tudi zaradi navajanja na časovno razliko in tamkajšnje razmere. "Trening je bil dober. Bilo je toplo, na sneg pa sem se hitro navadil," pa je bil Hrušičan zadovoljen po prvem treningu. Štiri dni pred odprtjem iger so v paraolimpijski vasi dvignili tudi slovensko zastavo. Vas je sicer ista, kot je bila med februarskimi olimpijskimi igrami, toda za potrebe športnikov invalidov so jo nekoliko preuredili. V njej imajo paraolimpijci zdaj na voljo osem enajstnadstropnih stolpnic s 372 sobami, med katerimi jih je polovica dosegljiva za udeležence iger na vozičkih. Slovenska delegacija na igrah je sicer petčlanska, ob edinem tekmovalcu so v Koreji še trener Roman Podlipnik, njegov pomočnik in tudi sam nekdanji paraolimpijec Gal Jakič, vodja ekipe Roman Jakič in fizioterapevtka Manca Vida. Slivnik se bo v slalomu meril 14. marca, vožnji bosta na sporedu ob 1.30 in 4.30 po slovenskem času, v veleslalomu pa 17. marca (ob 1.30 in 6.00).

Paraolimpijske igre se v Korejo vračajo po 30 letih, ko je bil Seul prizorišče poletne izvedbe takšnega tekmovanja. Takrat so bile igre za športnike invalide prvič na istih tekmovališčih kot pred njimi olimpijske igre, pozneje so takšne kombinacije postale stalnica in tudi obvezen del vsake kandidature. V desetih dneh se bo 570 udeležencev iz 48 držav merilo v šestih panogah (alpsko smučanje, biatlon, smučarski tek, deskanje, hokej in krling). Za tri države bo udeležba na takšnih igrah prva, za Severno Korejo, Gruzijo in Kazahstan, medtem ko bodo ruski športniki, na igrah jih bo 30, tekmovali pod zastavo mednarodnega paraolimpijskega komiteja.

Skupno bodo podelili 133 kompletov medalj, igre pa se bodo začele in končale na olimpijskem stadionu v Pjongčangu, kjer je februarja slabe tri tedne že gorel olimpijski ogenj. Paraolimpijska plamenica je v teh dneh na poti po Koreji in bo v petek prispela na stadion. "Rad bi zaželel prisrčno dobrodošlico vsem športnikom in drugim udeležencem iger. Hvala tudi ekipi naših prostovoljcev in vseh, ki skrbijo, da bodo igre potekale nemoteno. Pjongčang 2018 je pripravljen, da v svet pošlje sporočilo izziva in navdiha," je pred začetkom tekmovanj dejal Hee-beom Lee, predsednik organizacijskega odbora iger. Med paraolimpijskimi igrami bo za izvedbo skrbelo kar 5.700 prostovoljcev in 27.000 organizatorjev.

