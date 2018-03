Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tudi konec je bil spektakularen. Foto: Reuters Naslednje zimske paraolimpijske igre bodo v Pekingu. Foto: Reuters Dodaj v

Nasvidenje, Pjongčang, dober dan, Peking

Končale so se 12. paraolimpisjke igre

18. marec 2018 ob 15:28

Pjongčang - MMC RTV SLO

S sklepno slovesnostjo so se v Pjongčangu končale paraolimijske igre. Prireditelji iz Južne Koreje so zastavo Mednarodnega paraolimpijskega komiteja predali naslednjim prirediteljem v Pekingu 2022.

Tako se je končalo druženje 570 športnikov invalidov, ki so se od 9. do 18. marca merili na 12. zimskih paraolimpijskih igrah. Tekmovalci iz 48 držav so se borili za kolajne v šestih panogah, alpskem smučanju, biatlonu, smučarskem teku, deskanju, hokeju in krlingu.

Slovenski delež je na igrah predstavljal alpski smučar Jernej Slivnik, ki je z 12. mestom v slalomu poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev na teh tekmovanjih po Naganu 1998.

Igre je uradno zaprl predsednik IPC-ja Andrew Parsons, ki je v sklepnem govoru poudaril pomen teh tekmovanj za vključevanje invalidov v družbo, kot poseben navdih pa je omenil britanskega znanstvenika Stephena Hawkinga, ki je umrl med igrami. "Bil je genij, pionir na številnih področjih in navdih za vse nas. On je preizkušal meje svoje domišljije, mi lahko premikamo meje našega dosega," je o Hawkingu dejal Parsons.

"Čas je, da se poslovimo od Pjongčanga," je za slovo od Južne Koreje še dejal predsednik krovne organizacije športnikov invalidov, preden so zastavo predali Kitajcem. "Annyeong Pjongčang - Ni Hao, Peking" (Nasvidenje, Pjongčang, dober dan, Peking) pa je bilo geslo, s katerim so se v Južni Koreji poslovili od športnikov in navijačev.

R. K.