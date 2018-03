Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 14 glasov Ocenite to novico! Po odstopu na veleslalomu je na slalomu Jernej Slivnik zasedel 12. mesto. Foto: EPA Dodaj v

Slivnik paraolimpijski slalom končal na 12. mestu

Najboljša slovenska zimska paraolimpijska uvrstitev

17. marec 2018 ob 08:33

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Na paraolimpijskih igrah v Pjongčangu je edini slovenski udeleženec Jernej Slivnik opravil svoj drugi nastop. V slalomu je mladi parasmučar zasedel 12. mesto.

Zmagal je Hrvat Dino Sokolović pred Američanom Tylerjem Walkerjem in Francozom Fredericom Francoisom. Slivnik, ki je s tem končal nastope v Pjongčangu, je bil po prvi vožnji med 33 sedečimi smučarji enajsti, tudi drugo pa je odpeljal dobro in se veselil najvišje slovenske uvrstitve na zimskih paraolimpijskih igrah v zgodovini. Do zdaj je bil najboljši dosežek v rokah Sreča Kosa 15. mesto v slalomu leta 1998 v Naganu.

Povzetek nastopa Jerneja Slivnika si boste lahko ogledali v informativnih oddajah TV Slovenija, obe vožnji in razplet paraolimpijskega slaloma pa v povzetku dneva, ki bo na TV SLO 2 ob 22.10.



Čeprav je šele 17-letni tekmovalec imel pred nastopom nekaj zdravstvenih težav in čutil posledice pritiska ter treme velikega tekmovanja, se je vseeno zbral in dobro opravil svojo nalogo. V sredo je edini slovenski aktivni udeleženec paraolimpijskih iger v Južni Koreji prestal tekmovalni krst. V uvodnem veleslalomu je ostal brez uvrstitve, potem ko je odstopil v prvi vožnji.

