Vsi dopinški vzorci paraolimpijcev izpred osmih let negativni

Paraolimpijske igre bodo potekale od 9. do 18. marca

6. marec 2018 ob 11:01

Pjongčang - MMC RTV SLO

Na zimskih paraolimpijskih igrah, ki se bodo v Pjongčangu začele v petek, bodo opravili 600 dopinških testov, v povprečju več kot enega na sodelujočega športnika.

V Južni Koreji bo na igrah športnikov invalidov do 18. marca nastopilo 570 športnikov iz 49 držav. Med njimi bo tudi edini Slovenec, smučar Jernej Slivnik.

Pred štirimi leti v Sočiju so opravili 490 dopinških testov. Pozitiven je bil le en, in sicer v hokeju.

Medtem so opravili ponovno testiranje 370 vzorcev s paraolimpijskih iger v Vancouvru leta 2010. Prav vsi so bili negativni. Vzorce z iger v Kanadi so opravili s pomočjo novih analitičnih metod. "Z novimi tehnikami lahko zdaj ugotovimo prepovedane substance, ki jih takrat še nismo mogli," je povedal predsednik paraolimpijskega komiteja Andrew Parsons.

V bližnji prihodnosti bodo še enkrat pregledali vzorce iz Sočija 2014 in Ria de Janiera 2016.

R. K.