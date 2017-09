Barbara Meglič v Laškem do uspeha kariere

V nedeljo se začenja ekipni del

30. september 2017

Laško

Slovenska sedemčlanska zasedba je končala z nastopi na uvodnem delu 15. evropskega prvenstva v namiznem tenisu za športnike invalide. Najvišje se je zavihtela Barbara Meglič, ki je v združenem razredu 4-5 zasedla 5. do 8. mesto.

To je njen izid kariere v posamični konkurenci.

V moški konkurenci je najdlje prišel Bojan Lukežič, ki se je uvrstil med 16 v svoji kategoriji. Barbara Meglič je v soboto igrala za mesto v polfinalu oziroma vsaj bronasto odličje. A je bila izkušena srbska igralka Nada Matić, tudi bronasta na zadnjih paraolimpijskih igrah v Riu, prevelik zalogaj; 9:11, 9:11 in 6:11 je bilo po treh nizih v korist srbske igralke.

Megličeva si je pot v končnico tlakovala že v predtekmovanju, ko je v prvem krogu porazila Izraelko Caroline Tabib, bronasto z EP 2015. "Zelo sem vesela, ker sem v Laškem na domačem evropskem prvenstvu prišla tako daleč. To je moj najboljši dosežek v karieri med posameznicami. Žal mi je le to, da nisem dobila kak set, bilo je realno, da mi to uspe. Zdaj pa so moje misli že pri ekipnih obračunih," je dejala Megličeva.

V nedeljo bodo v Laškem na sporedu ekipni obračuni. V ženskem razredu 4-5, kjer nastopata Meglič in Dolinarjeva, sodeluje pet ekip, ki bodo med sabo do srede obračunavale za kolajne. Moška vrsta Kancler in Lukežič bo v razredu 3 (skupaj 11 reprezentanc) igrala proti Nemcem in Špancem.

"Moška ekipa Kancler in Lukežič ima v svoji skupini Nemčijo in Španijo. Kako bo naprej, pa bo pokazal žreb. Glede na formo ni izključeno, da se naša fanta resno vključita v boj za odličje. Verjamem, da se bosta dobro odrezali tudi naši dekleti Dolinarjeva in Megličeva," pa ekipne obračune napoveduje trener Darko Kojadinovič, ki mu pri delu asistira Ožbej Poročnik.

