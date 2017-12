Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Iza Mlakar je bila s 27 točkami najučinkovitejša igralka tekme. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

CEV: Mariborčanke dobile prvi dvoboj slovenskega derbija

Povratna tekma 10. januarja v Mariboru

13. december 2017 ob 22:20

Šempeter v Savinjski dolini - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarice Nove KBM Branika so na prvi tekmi 1/16 finala Pokala CEV v Šempetru v Savinjski dolini premagale Calcit Volley z 1:3 (28, -22, -20, -16).

Tako kot lani se najboljši slovenski ekipi zadnjih let tudi letos merita v drugem krogu Pokala CEV. Lani so obe tekmi dobile mariborske odbojkarice.

Dvoboj so bolje začele varovanke kamniškega trenerja Gregorja Rozmana, ki so vodile s prednostjo štirih točk, a so v nadaljevanju Mariborčanke povedle z 20:17 in z asom Ele Pintar prišle celo do štirih zaključnih žog. Vse štiri so Kamničanke ubranile, nato še tri in se v napeti končnici po 30. osvojeni točki veselile vodstva z 1:0 v nizih (30:28).

Drugi niz so bolje začele bankirke in povedle z 11:5. A kamniške odbojkarice se niso predale in se tekmicam približale na točko zaostanka (10:11), po napaki Anite Sobočan pa je na 14. točki sledilo izenačenje. Prvo in zadnje v drugem nizu, kajti nadaljevanje je bilo znova v znamenju Štajerk, ki so z napadom Ize Mlakar izkoristile svojo četrto zaključno žogo za izenačenje v nizih (22:25).

Kamničanke so v tretjem nizu povedle z 8:4, vendar so Mariborčanke že ob drugem tehničnem odmoru vodile z dvema točkama prednosti. Pia Blažič je z blokom in dvema uspešnima napadoma calcitovke še enkrat popeljala do vodstva (18:17), končnica niza pa je bila v znamenju Sobočanove in odlične Mlakarjeve, ki sta dosegli vsaka po tri zaporedne točke (20:25).

V četrtem nizu so imele odbojkarice Calcita spet nekaj več težav s sprejemom in učinkovitostjo v napadu, na drugi strani je Sara Najdič dobro razigrala soigralke. Kamničanke so hitro zaostale za šest (4:10) in devet točk (8:17). S tem je bila tekma odločena, zadnjo točko je dosegla Mlakarjeva, ki je bila s 27 točkami tudi najučinkovitejša igralka tekme.

Pokal CEV, 1/16 finala, prva tekma:

CALCIT VOLLEY - NOVA KBM BRANIK

1:3 (28, -22, -20, -16)

Calcit Volley: Grudina 14, Peterson, Mihevc 7, Blažič 6, Igličar 13, Mihalinec 12, Zaplotnik, Pogačar 5, Zatković, Janežič, Jerala, Mijoč 5, Pahor.

Nova KBM Branik: Mlakar 27, Košenina, Kaučič 5, Sužnik, Bračko, Vovk 6, Najdič 2, Milosavljević, Sobočan 18, Jerala 1, Pintar 13, Blagne, Koskelo, Kranjc.

Povratna tekma bo 10. januarja v Mariboru.

M. R.