Denver letos ne bo branil naslova v Super Bowlu

New England "pohrustal" New York Jetse

26. december 2016 ob 08:25

Kansas City - MMC RTV SLO

Zmagovalci 50. Super Bowla Denver Broncosi ne bodo nastopili v letošnji končnici Lige NFL. Vse upe po podaljšanju sezone je v noči z nedelje na ponedeljek končal divizijski tekmec, Kansas City Chiefs.

Chiefsi so na svojem terenu slavili zmago s 33:10 in si zagotovili mesto v končnici. Vanjo so se poleg njih v konferenci AFC uvrstili še New England, Oakland, Pittsburgh, Miami in Houston.

Denver bo tako prvič po letu 2010 predčasno končal sezono. Lani je osvojil naslov prvaka, a po odhodu prvega zvezdnika, podajalca Peytona Manninga, ki se je po dolgih letih poslovil od ameriškega nogometa, je šla njihova krivulja (vključno s slovito obrambo) strmo navzdol.

Prvič po letu 2003 se bo sicer tudi zgodilo, da v končnici ne bo nastopil niti en izmed finalistov prejšnjega Super Bowla. Carolina Panthersi so že dalj časa brez možnosti za uvrstitev med najboljših šest ekip v konferenci NFC.

Zaradi zmage Pittsburgha nad Baltimorom (31:27) je bilo že pred tekmo na Arrowheadu jasno, da so se Chiefsi uvrstili v končnico. Vseeno so se gostitelji borili kot levi in niso razočarali. "Rad bi pohvalil fante, ki so še vedno trdo garali in se borili za vsak jard, čeprav so že vedeli, da jim končnica letos ne uide. To vsekakor ni lahko. Prišli so na zelenico in igrali zelo agresivno," je povedal glavni trener Kansas Cityja Andy Reid.

Denver bo sezono, polno razočaranj, sklenil v nedeljo proti Oaklandu, medtem ko Kansas City čaka gostovanje pri San Diegu.

Liga NFL, 16. teden:

KANSAS CITY - DENVER 33:10

PITTSBURGH - BALTIMORE 31:27

HOUSTON - CINCINNATI 12:10

LOS ANGELES - SAN FRANCISCO 21:22

SEATTLE - ARIZONA 31:34

NEW ORLEANS - TAMPA BAY 31:24

OAKLAND - INDIANAPOLIS 33:25

CAROLINA - ATLANTA 16:33

CHICAGO - WASHINGTON 21:41

CLEVELAND - SAN DIEGO 20:17

GREEN BAY - MINNESOTA 38:25

JACKSONVILLE - TENNESSEE 38:17

NEW ENGLAND - NEW YORK JETS 41:3

BUFFALO - MIAMI * 31:34

PHILADELPHIA - NEW YORK GIANTS 24:19

* - po podaljšku

Ponedeljek:

DALLAS - DETROIT

Lestvica, konferenca AFC:

* NEW ENGLAND

* OAKLAND

* KANSAS CITY

* PITTSBURGH

* MIAMI

* HOUSTON

---------------------------------------

BALTIMORE

TENNESSEE

DENVER

INDIANAPOLIS

BUFFALO

CINCINNATI

SAN DIEGO

NY JETS

JACKSONVILLE

CLEVELAND

Lestvica, konferenca NFC:

* DALLAS

* ATLANTA

* NY GIANTS

DETROIT

* SEATLLE

GREEN BAY

---------------------------------------

WASHINGTON

TAMPA BAY

NEW ORLEANS

MINNESOTA

ARIZONA

CAROLINA

PHILADELPHIA

LOS ANGELES

CHICAGO

SAN FRANCISCO

M. L.