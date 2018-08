Evropsko prvenstvo: Cestna dirka kolesarjev

Prenos kolesarstva od 14. ure naprej na TV SLO 2

12. avgust 2018 ob 09:15,

zadnji poseg: 12. avgust 2018 ob 14:02

Glasgow - MMC RTV SLO

Zadnji dan EP-ja v Glasgowu se za medalje borijo kolesarji na cestni dirki, kjer sta glavna slovenska aduta Luka Mezgec in Matej Mohorič. Kolajno napada tudi telovadec Sašo Bertoncelj.

Finale konja z ročaji se bo začel ob 16.05, zaključek kolesarske cestne dirke, dolge 235 kilometrov, pa bo predvidoma okoli 17. ure.

Bertoncelj bo na konja skočil kot zadnji izmed osmerice finalistov. V finalu EP-ja bo nastopil sedmič v karieri in tretjič po vrsti. Do zdaj je osvojil dve medalji, obe bronastega leska. Prvo leta 2010 v Birminghamu, drugo leta 2014 v Sofiji. Pred finalom je napovedal boj za novo kolajno, za naskok nanjo ima pripravljeno težjo vajo z izhodiščno oceno 16,4 točke.

Kolesarji so na zahtevni krožni trasi s številnimi kratkimi vzponi, tlakovanimi odseki in zavoji, ki je podobna spomladanskim klasikam. Slovenska reprezentanca bo skušala čim boljši položaj pripraviti za Luko Mezgeca in upati, da bo lahko šprintal z najboljšimi. Če se bo dirka lomila že prej, bo slovenski adut Matej Mohorič. Poleg Mezgeca in Mohoriča nastopajo še Marko Kump, Luka Pibernik, Rok Korošec in Borut Božič. Najboljši slovenski izid na EP-jih je lansko peto mesto Mezgeca.

Prenos cestne dirke je na TV SLO 2 in MMC-ju.

R. K.