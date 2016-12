Foto: Poker asov snukerja v Tivoliju zabaval gledalce

Naslednjič morda tudi z O'Sullivanom

23. december 2016 ob 09:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po 22 letih je Ljubljana spet gostila vrhunske igralce v snukerju, ki so v Hali Tivoli zabavali več kot tisoč navdušencev.

Gospodar 80. let Steve Davis je maja 1994 odigral dvoboj v Cankarjevem domu, kar je bil zadnji tako odmevni obisk velikanov tega športa. V četrtkovem večeru so Halo Tivoli obiskali štirje vrhunski igralci, ki na jakostni lestvici zasedajo mesta med najboljših sedem, vključno s številko ena Markom Selbyjem.

Morda nekoč jakostni turnir tudi v Sloveniji

"Prvič smo v Sloveniji, za nas in vso skupnost snukerja je pomembno, da naš šport predstavimo tam, kjer se še ni igral. Pred kratkim so nove turnirje za jakostno lestvico dobili v Nemčiji in Bolgariji, zakaj ga ne bi še v Sloveniji," je na s srečanju z novinarji razmišljal Shaun Murphy, ki je leta 2005 postal svetovni prvak.

Selby: Snuker je naše delo

Poker asov je deloval kot klapa starih prijateljev, ki se preživljajo s šalami. Skupaj so v Ljubljani preživeli dan, se sprehajali po prestolnici in slikali z navijači. "Zato ni tako preprosto priti za mizo in se spraviti v položaj, da tekmeca želiš na vsak način premagati. A konec koncev je to naše delo," je povedal aktualni svetovni prvak Selby.

Robertson: Ni veliko spornih odločitev

A ne le medsebojno spoštovanje, igralce snukerja odlikuje tudi spoštovanje do sodnikov, kar ni ravno najbolj pogosto v večini drugih športov. "V našem športu sodnik nima velikega vpliva, krogle mora vrniti na pravo mesto, tu je še njihov največji vpliv. Ne zgodi se prav veliko spornih položajev, zaradi katerih bi lahko vrela kri," se je strinjal Neil Robertson, ki je svetovni prvak postal leta 2010. Je sploh edini igralec, ki ne prihaja iz Združenega kraljestva in Irske, ki je po letu 1980 osvojil najbolj prestižni turnir v snukerju.

Finale je bil skrajšan

Igralci so bili z žrebom razdeljeni v polfinala, v katerih se je igralo na štiri dobljene igre. Selby je v prvem polfinalu premagal Murphyja s 4:2, Robertson pa v drugem Judda Trumpa s 4:3. Prva dvoboja sta trajala precej dlje od predvidenega urnika, zato se je format finala skrajšal iz predvidenih pet dobljenih iger na tri. V zadnjem obračunu je Selby ugnal Robertsona s 3:1. Za največ dobre volje je poskrbel Murphy, ki je v finalu opravljal vlogo sodnika.

Naslednjič morda z Raketo?

Kakovost igre ni bila najvišji ravni, saj so igralci večkrat skušali navdušiti s težjimi udarci, ki so na drugi strani gledalce oropali visokih nizov. Romunski organizatorji so že napovedali, da se bodo v Slovenijo spet vrnili, naslednjič naj bi pripeljali tudi najbolj karizmatičnega igralca Ronnieja O'Sullivana. Najdrajžje VIP-karte so stale 100 evrov, še za 50 evrov več pa so navijači lahko spoznali igralce. Najdražje karte so bile najprej razprodane ...

Slavko Jerič, foto: Miloš Ojdanić