Garnbretova do nove zmage, uspeh dopolnila Kruder in Vezonik

Izjemen uspeh slovenskih plezalcev

22. april 2018 ob 20:30

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Slovenski športni plezalci so vpisali nov velik uspeh s kar tremi stopničkami na tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Moskvi.

Janja Garnbret je zmagala, Jernej Kruder je osvojil drugo mesto, Gregor Vezonik pa je slovenski uspeh dopolnil s tretjim mestom.

Garnbretova je še na drugi tekmi v tej sezoni stopila na stopničke. V švicarskem Meiringenu je bila druga, v Moskvi pa je odlično formo potrdila s prvo letošnjo zmago.

"Vedela sem, da sem z Japonko Miho Nonaka v finalu povsem izenačena in da bom morala zadnji balvan do vrha preplezati v prvem poskusu, torej na flash, saj je v prvem poskusu zadnji balvan preplezala že Miho. V izolacijski coni namreč lahko po novem spremljamo izide. Sem res super srečna, da sem ohranila mirno glavo in jasne misli ter sem počakala, se umirila in poskusila ter videla, kaj bo. Smer mi je uspela na flash in je res čudovito. Vsakič skušam biti najboljša," je bila presrečna Garnbretova.

V odlični formi je tudi Kruder, ki je po svoji prvi zmagi v svetovnem pokalu v Meiringenu stopil na stopničke tudi v Moskvi, kjer je bil drugi. "Moram reči, da so bile te stopničke nepričakovane. Očitno pa sem tekmovalec narejen za stopničke. Po zmagi se ni nič spremenilo, saj vem, da bi lahko ostal tudi brez stopničk. Sem v dobri formi, bil sem miren in znova sem tukaj," je bil zadovoljen 27-letni Kruder.

Uspeh Garnbretove in Kruderja je dopolnil Vezonik, ki je v svojem prvem velikem finalu s tretjim mestom osvojil svoje prve stopničke v svetovnem pokalu: "Neverjetno. Uresničile so se mi sanje. Pred enim tednom sem bil v Meiringenu 51., zdaj pa sem na stopničkah."

M. L.