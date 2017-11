Garnbretova o rekordni sezoni: Sem trmasta in vztrajna

Na sklepni tekmi v Kranju 20 slovenskih plezalcev

7. november 2017 ob 15:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na sklepni tekmi letošnje sezone svetovnega pokala v športnem plezanju bo nastopilo 20 Slovencev, v ospredju pa bo Janja Garnbret, ki že drugo leto po vrsti na kranjsko tekmo prihaja kot najboljša športna plezalka sezone.

18-letna Korošica bo v Kranju prejela dva velika pokala, za skupno zmago v seštevku svetovnega pokala v težavnosti ter za skupno zmago v seštevku kombinacije. O tem, kaj jo je pripeljalo do velikega uspeha, pa je na novinarski konferenci povedala: "Ključno je, da uživaš v plezanju, da rad treniraš, sama sem trmasta, vztrajna, hočem biti vedno boljša."

V Kranju še ni zmagala, na prvih dveh tekmah v Kranju, ko je nastopila med članicami, je bila dvakrat tretja: "Vsaka zmaga mi veliko pomeni in jih ne ločujem. Še vedno pa upam, da bom v Kranju prišla višje kot doslej. Zmaga bi mi pomenilo veliko, ker si želim pred domačim občinstvom pokazati svoje najboljše plezanje in dobro formo. Upam, da mi bo to uspelo."

Garnbretova si je že pred Kranjem zagotovila skupni zmagi sezone v težavnosti in kombinaciji, saj ji tudi letos tako kot lani, ko je prvič v karieri postala skupna zmagovalka v težavnosti in kombinaciji, tekmice niso bile kos. Kombinacijski naslov je letos osvojila z največjo razliko v zgodovini tega merjenja. Doslej je zbrala 1035 točk, druga na seznamu britanska specialistka za balvane Shauna Coxsey ima 475 točk manj. Tudi na vrhu kombinacije pri moških ima Tomoa Narasaki 470 točk manj od že drugo leto po vrsti najboljše Slovenke.

Garnbretova je letos mejnike podirala tudi s številom zmag. Čeprav sezone še ni konec, je Korošica že doslej osvojila osem zmag, pet v težavnosti, tri v balvanih, kar je največ doslej v eni sezoni svetovnega pokala v športnem plezanju.

Slovenski trenerski štab na čelu z Gorazdom Hrenom je na seznam ekipe za Kranj uvrstil 20 tekmovalk in tekmovalcev. V moški konkurenci bodo slovenske barve branili Domen Škofic, Martin Bergant, Milan Preskar, Jernej Kruder, Zan Sudar, Anže Peharc, Luka Potočar in Klemen Novak. V ženski konkurenci pa: Janja Garnbret, Mina Markovič, Tjaša Kalan, Katja Kadič, Vita Lukan, Mia Krampl, Lučka Rakovec, Tjaša Slemenšek, Veronika Meke, Urška Repušič, Kaja Božič in Lana Skušek.

Markovičeva v Kranju zmagala štirikrat

Tekmovanje se bo začelo v soboto, 11. novembra, s kvalifikacijami in večernim polfinalom najboljših 26 v vsaki od konkurenc, ki bo na sporedu ob 20. uri. Finale najboljše osmerice v vsaki od konkurenc bo v nedeljo, z začetkom ob 17. uri. Tekmovanje bo v dvorani na Zlatem polju. Na seznamu udeležencev je kar 126 prijavljenih športnikov iz 22 držav, kar je največ doslej, je povedal vodja tekmovanja Tomo Česen.

Zmagovalca kranjske tekme sta bila lani Belgijka Anak Verhoeven in Nemec Sebastian Halenke, Domen Škofic je bil drugi, Janja Garnbret tretja, Mina Markovič četrta in tekmovalno že upokojeni Urban Primožič šesti.

Domača rekorderka Mina Markovič je v Kranju zmagala štirikrat (2009, 2014, 2012, 2009), štiri zmage je osvojila tudi Francozinja Liv Sansoz (1997, 1998, 1999, 2000). Maja Vidmar je zmagala dvakrat (2006, 2007), Martina Čufar (2001) in Klemen Bečan (2008) po enkrat. Prva tekma svetovnega pokala v težavnosti v Kranju je bila leta 1996.

D. S.