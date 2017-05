Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rajko Hrvat se iz Češke vrača s sedmim mestom. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hrvat v malem finalu krepko popravil vtis

Vodil od štarta do cilja

28. maj 2017 ob 15:37

Račice - MMC RTV SLO/STA

Edini slovenski veslač na evropskem prvenstvu Rajko Hrvat je v finalu B zmagal in v Račicah na Češkem osvojil skupno sedmo mesto med lahkimi skifisti.

Po sobotnem neuspešnem polfinalu je prikazal boljšo tekmo, v kateri je vodil od štarta do cilja.

Hrvatu se je ponovila zgodba s svetovnega pokala v Beogradu, kjer je ravno tako najslabšo predstavo pokazal v polfinalu, v malem finalu pa suvereno zmagal. Tudi v Račicah v polfinalni tekmi ni bil konkurenčen in je tako izpadel iz boja za najvišja mesta, v finalu B pa je z dobrim in odločnim veslanjem pometel z uveljavljenimi tekmeci. Drugi je bil namreč lanski evropski prvak Slovak Lukaš Babač, četrti pa zmagovalec lanskega svetovnega pokala Hrvat Luka Radonić. Mednju se je na tretje mesto uvrstil Bolgar Nedelčo Vasilev.

"Na žalost se je spet ponovila zgodba iz Beograda, sem pa danes v finalu B ponovno pokazal, da sem zmožen dobre tekme in da sem veslač pravega kova ter da sem zraven, tako da se že veselim novih tekem in svetovnega prvenstva konec septembra. Danes sem odveslal čvrsto od samega začetka, še posebej prvih 250 metrov, česar včeraj nisem naredil. Danes sem šel že skoraj na maksimum in odlično opravil na začetku tekme, potem pa le še nadgrajeval z visokim ritmom in premagal tudi lanskega evropskega prvaka in tistega, ki mi je na svetovnem prvenstvu pobral medaljo. To mi daje motiv za naprej in z današnjo zmago sem dokazal, da imam pravi karakter in da bo letos z mano še treba računati," je pojasnil Hrvat.

