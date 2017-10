Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vitalij Šerbo je bil junak olimpijskih iger v Barceloni leta 1992, ko je osvojil kar šest zlatih medalj. Foto: AP Dodaj v

Hude obtožbe telovadke Gucujeve - olimpijski šampion Šerbo naj bi jo posilil

Leta 1991 je bila stara le 15 let

19. oktober 2017 ob 17:00

Detroit - MMC RTV SLO

Olimpijska zmagovalka v mnogoboju na igrah v Barceloni leta 1992 Tatjana Gucu je na Facebooku zapisala, da jo je leta 1991, ko je bila stara le 15 let, posilil takrat najboljši telovadec na svetu Vitalij Šerbo.

41-letna Gucujeva je zdaj trenerka gimnastike v Michiganu. V Barceloni je zastopala barve Skupnosti neodvisnih držav, ki so jo sestavljale države nekdanje Sovjetske zveze z izjemo baltskih.

Posilstvo se je zgodilo leta 1991 v Stuttgartu, kjer sta tekmovala še za Sovjetsko zvezo. Šerbo, ki je kariero nadaljeval kot reprezentant Belorusije, je od nje štiri leta starejši. "Kdo me je posilil na tekmovanju DTB 1991 v Stuttgartu? Vitalij Šerbo. Zame je bil kot pošast, ki me je zaradi strahu še vrsto let držala v lastnem zaporu," je zapisala na Facebooku.

Telovadka, ki je bila rojena v Odesi, je blestela na igrah v Barceloni. Osvojila je dve zlati, srebrno in bronasto odličje. Na svetovnem prvenstvu v Indianapolisu leta 1991 je osvojila eno zlato in dve srebrni medalji.

Spodbudila je tudi akcijo na Twitterju, imenovano #MeToo, v kateri želijo ženske, ki so bile posiljene, spodbuditi, da razkrijejo, kaj se jim je zgodilo.

Šerbo je bil najuspešnejši udeleženec iger v Barceloni, osvojil je neverjetnih šest zlatih medalj.

