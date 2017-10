Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Andrej Jelenc je osvojil devet medalj na svetovnih prvenstvih. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Izvršni odbor OKS-ja: alarmantno stanje pri financiranju športa

Jelencu prestižno priznanje MOK-a

13. oktober 2017 ob 20:53

Ljubljana - STA

Olimpijski komite Slovenije je v Ljubljani slovesno obeležil 26 let delovanja in se na ta način spomnil na podpis ustanovne listine, ki se je zgodil 15. oktobra 1991 v Štihovi dvorani Cankarjevega doma.

Prestižno priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja je prejel nekdanji vrhunski kanuist Andrej Jelenc.

"V OKS smo ponosni, da smo del športne družine, da smo tista podskupina družbe, ki daje slovenskemu narodu največ. Dajemo enotnost in pogled na svet, ki ni vezan na politično ali kakšno drugo pripadnost in materialni status. Želim si, da bi tako ostalo tudi v prihodnje. Ne smemo pa pozabiti, da ob največjih športnih dosežkih največ šteje tisto, kar je v samem športu, da gradimo celotno družbo, ki bi bila v prihodnosti dobra osnova za življenje nas, naših otrok in vnukov," je povedal predsednik OKS Bogdan Gabrovec in kot zgled izpostavil nekdanjega telovadca Miroslava Cerarja, s tridesetimi medaljami na velikih tekmovanjih najuspešnejšega slovenskega športnika, ter nedavno zlato medaljo slovenske košarkarske reprezentance.

Glavni nagrajenec Jelenc je med drugim tudi član slovenskega hrama športnih junakov, saj je bil eden najboljših športnikov doslej, po končani športni poti pa se je na slovenski in mednarodni ravni uveljavil kot pomemben funkcionar in organizator v kajakaškem športu.

Strelska zveza Slovenije je prejemnica letošnjega priznanja za fair play. Priznanja za pomemben razvoj športa so dobili Miran Müllner iz športne zveze Nova Gorica, za dolgoletno strokovno in organizacijsko delo Zdenka Ponomarenko (ŠZ Koper), Tomo Šarf pa za dolgoletno delovanje v gorskih tekih.

Tanja Žakelj, Mateja Šimic, Žan Kranjec in Miha Hrobat so z OKS popisali pogodbe o sofinanciranju njihovih šolnin za management v športu v višini tisoč evrov. Petnajsterica je dobila dobil štipendije Moka, 450 dolarjev na mesec. OKS je podpisal tudi partnersko pogodbo s Finančno upravo Slovenije (FURS).

Dobra četrt stoletja je staro samostojno slovensko olimpijsko gibanje. Poleg slovenskih športnih zvez, olimpijskih panog in tistih, ki jih priznava mednarodna olimpijska družina, sta 15. oktobra pred 26 leti olimpijsko listino podpisala tudi nosilca zlatih olimpijskih odličij Leon Štukelj in Miro Cerar, ki sta po osamosvojiti Slovenije dobila dostojne športne naslednike. OKS je bil polnopravno vključen v olimpijsko družino 5. februarja 1992. Tega leta je samostojna slovenska olimpijska reprezentanca prvič nastopila na zimskih OI.

Alarmantno stanje pri financiranju športa

Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije je pred slovesnim praznovanjem obravnaval tudi zaplete pri Fundaciji za šport (FŠO), zaradi katerih bi bil lahko razpis za leto 2018 tako pozen, da šport v prvi polovici naslednjega leta še ne bo dobil javnih sredstev. FŠO bo razdelila milijon manj kot letos.

"Slovensko vlado pozivamo in od nje pričakujemo sestanek v najkrajšem možnem času, da se uredi financiranje slovenskega športa," so sklenili člani IO. FŠO bo v tem letu slovenskim športnim organizacijam razdelila osem milijonov evrov, drugo leto pa še milijon manj, prav tako pa razpisa ne bo v oktobru, kot vedno doslej, kar pomeni, da bo težko doseči razdelitev sredstev v začetku prve polovice naslednjega leta, je ugotovil IO OKS.

"Pravilnik FŠO je bil s strani fundacije sprejet in poslan v pregled zakonodajno-pravni službi državnega zbora. Naslednji teden naj bi znova potekala usklajevanja, čeprav ni potrebno, ga bomo uskladili tudi z OKS, preden ga bomo poslali strokovnemu svetu za šport vlade. Na seji DZ pa bi bil lahko nato novembra," je navedel Tomo Tiringer, član sveta FŠO in IO OKS.

"Kako naj pošljemo na tekmovanja športnike, na olimpijske igre, velika prvenstva, svetovne pokale in druge tekme; nacionalne zveze bodo blokirane, ker ne bo javnega denarja v prvi polovici leta. Če ne bo šlo drugače, moramo priti do začasnega financiranja, šport ne sme ostati brez denarja, saj prav tako še ni jasno, kdaj bo šport dobil sredstva iz državnega proračuna," je dramatično razmere strnil predsednik Gimnastične zveze Slovenije Ivan Levak. Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OKS) Metod Ropret mu je pritrdil, ter dodal, da zaradi volitev v začetku prihodnjega leta šport ne sme postati predmet političnih iger.

"Upam, da ne bo treba posegati po drastičnih ukrepih. Naslednji teden se bomo sestali z vodstvom države, da formalno pojasnimo zaplet, ki je nastal, da se vse čim prej premakne. Prav tako je pereče zmanjševanje sredstev iz FŠO v zadnjih letih. Že dve leti ni razpisa za izobraževanje kadrov v športu ... Tudi ni nobenega preboja v dodatnem financiranju športa. Vse druge družbene skupine so po ekonomski krizi dobile dodatna sredstva za delovanje, od zdravstva, izobraževanja in znanosti, v zadnjih dveh letih pa je šport izgubil kar pet milijonov," je navedel predsednik Gabrovec in dodal, da je treba narediti vse, kar je mogoče, da šport dobi dodatnih pet milijonov, da se bo vrnil na stanje izpred zgolj nekaj let.

C. R.