Janja Garnbret pometla s svetovno konkurenco v Kranju

Štirje slovenski plezalci v finalu

12. november 2017 ob 16:35,

zadnji poseg: 12. november 2017 ob 20:08

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Janja Garnbret je v razprodani dvorani Zlato polje v Kranju postala zmagovalka zadnje tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti.



18-letna Korošica je že pred koncem sezone ubranila naslov najboljše v seštevku težavnostnega plezanja in kombinacije, tokrat je poskušala napraviti to, kar ji v Kranju na domači tekmi še ni uspelo: premagati vso svetovno konkurenco. In uspelo ji je. Garnbretova je kranjsko zmago, potem ko je v soboto osvojila vse tri smeri do vrha, osvojila z najboljšim dosežkom ženskega finala, z višino tik pod vrhom 44+.

"Te kranjske zmage sem si vedno želela, končno mi je uspelo prebiti led na kranjski tekmi. Moram priznati, da sem bila tokrat res živčna. Moja želja je prevladala nad pritiskom, pokazala sem to, kar sem lahko. Malo mi je zmanjkalo, da bi dosegla vrh smeri," je povedala junakinja sezone.

Rekordna je bila njena celotna sezona, tako balvanska kot težavnostna, saj je skupno osvojila devet zmag, kar je največ doslej v eni sezoni v zgodovini tega športa, šest v težavnosti in tri v balvanih. "Ta sezona je bila najboljša od vseh sezon. Ne vem, kdaj se bo taka sezona spet ponovila, upam, da bom še naprej napredovala," je povedala Ganbretova.

Trenutno najuspešnejša slovenska športna plezalka se je izkazala tudi na letošnjih celinskih tekmovanjih. Postala je evropska prvakinja v kombinaciji, potem ko je bila druga na EP v balvanih in četrta na EP v težavnosti.

Drugo mesto je na tekmi v Kranju pripadlo Južnokorejki Jain Kim, tretje mesto je presenetljivo osvojila Britanka Molly Thompson-Smith.

Prvi finale za Lukanovo

V finalu sta nastopili tudi Mina Markovič in Vita Lukan. Prva je končala na petem mestu, druga pa na sedmem. Za 17-letno Lukanovo je bila kranjska tekma prav posebna, saj je to njen prvi finale v svetovnem pokalu (v polfinalu so ji priznali osmo mesto ter je v finale napredovala naknadno po pritožbi). "Presenečena in navdušena sem bila, ko sem videla, da je dvorana polna. Odplezala sem, kakor sem, nisem najbolj zadovoljna, a to je bila neverjetna izkušnja," je po finalnem nastopu povedala Lukanova.

Škofic tik pod stopničkami

V moški konkurenci je v Kranju zanesljivo zmagal Avstrijec Jakob Schubert, saj se je edini dotaknil vrha smeri. Schubert je v Kranju osvojil še tretjo zmago. Zmagal je že v letih 2012 in 2013.

26-letni plezalec iz Innsbrucka je v Kranju vodil že po kvalifikacijah, mesto vodilnega je ubranil v polfinalu, v finalu pa je svojo premoč pokazal tako, da je edini zahtevno finalno smer preplezal prav do zadnjega oprimka, ki označuje vrh smeri. Nemec Alexander Megos je osvojil drugo mesto (38+), tretji je bil Rus Dmitrij Fakirjanov (36).

Slovenec Domen Škofic je pristal tik pod stopničkami, na nehvaležnem četrtem mestu. Po polfinalu je bil sedmi, v kvalifikacijah je imel drugi dosežek, finalno smer je končal z višino 33+.

Škofic je po zanj rekordni lanski sezoni, v kateri je trikrat zmagal ter prvič osvojil tudi skupni seštevek sezone v težavnosti, v tej sezoni ostal brez zmage. Lani je bil v Kranju drugi, v tej sezoni pa je enkrat stopil na stopničke z drugim mestom julija v Villarsu, na uvodni tekmi težavnostne sezone.

Skupni seštevek svetovnega pokala v težavnosti med športnimi plezalci je dobil Francoz Romain Desgranges, ki je z devetim mestom za las ostal brez kranjskega finala. Drugi skupno je Italijan Stefano Ghisolfi, tretji skupno Japonec Keichiro Korenaga. Škofic, ki se je v tej sezoni spopadal s prevelikimi nihanji v formi, je s četrtim mestom na zadnji tekmi sezono končal tudi s četrtim mestom v seštevku discipline.

D. S.