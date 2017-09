Kauzer upa, da bo proga za polfinale zahtevnejša

Prenos finalov v petek in soboto na TV SLO 2 in MMC-ju

27. september 2017 ob 20:46

Pau - MMC RTV SLO

Peter Kauzer, Martin Srabotnik, Žan Jakše in Nina Bizjak so se na SP-ju v slalomu na divjih vodah v Pauju uvrstili v petkov polfinale, medtem ko je Alja Kozorog ostala brez njega.

Kanuistki Bizjakova in Kozorogova v prvi vožnji nista bili dovolj hitri, Kozorogova je imela 25., Bizjakova pa 27. čas, tako da sta nastopili še v drugo. Tam je bila uspešna Nina in se uvrstila med 30 polfinalistk.

Pri kajakaših, na štartu so bili 103, Kauzer ni imel večjih težav z neposredno uvrstitvijo v polfinale. Dosegel je 26. čas. V polfinale se je neposredno uvrstilo najhitrejših 30 čolnov, iz druge kvalifikacijske vožnje pa še deset, skupaj torej 40.

Srabotnik postavil enajsti čas

"Nisem taktiziral, le s cmokom v grlu sem se lotil proge. Tekmovalec pred mano je udaril četrta vrata in so se zelo majala, saj je štartni interval kratek. Tam sem potem šel bolj okoli in veslal pazljivo. Proga je kratka, odprta, hitra, razlike so majhne, zato sem bil predvsem previden, da tudi sam ne udarim kakih vrat," je dejal Kauzer.

"Proga je zelo odprta, upam, da bodo to spremenili za polfinale, saj gredo zdaj naprej tudi tisti, ki veslajo bolj na moč in ki morda ne premorejo toliko tehničnega znanja. Računam, da bo proga za polfinale vsaj deset sekund počasnejša, saj nikoli ni bila krajša od 90 sekund, danes pa je bil najhitrejši čas 77'," je dodal Hrastničan.

Poleg njega je neposredna uvrstitev v polfinale brez kazenskih sekund uspela tudi Srabotniku, ki je postavil enajsti čas in bil tako najhitrejši Slovenec. Jakše je bil s šestimi kazenskimi sekundami ob treh dotikih v prvi kvalifikacijski vožnji prepočasen, drugi nastop pa je opravil brez napak in se z osmim časom druge vožnje prav tako veselil uvrstitve v polfinale, ki se bo začel v petek ob 14.02. Finale bo ob 17.47 s prenosom na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

Žnidarčič najhitrejši med spustaši

V spustu je kajakaš Nejc Žnidarčič postavil najhitrejši čas kvalifikacij. Anže Urankar je imel drugi čas, zaostal je 93 stotink sekunde. Vid Debeljak je bil sedmi, Simon Oven deseti, v drugi vožnji pa sta si tudi onadva zagotovila finalni nastop.

Pri kanuistih je že s prvo vožnjo v finale napredoval Blaž Cof, ki je bil peti. Simeon Hočevar je s sedmim časom moral poskusiti še enkrat, v drugo pa je bil dovolj hiter za sobotni večerni finale. Prenos bo od 18.10 dalje na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

M. R.