Klančarjeva na 200 m prosto ugnala Klinarjevo

Tudi Tjaša Oder izpolnila normo

20. april 2018 ob 20:24

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Plavalka Neža Klančar je na državnem prvenstvu v Kranju dobila tekmo na 200 m prosto, kjer je s časom 2:00,80 za pet stotink sekunde ugnala favoritinjo Anjo Klinar.

Obe plavalki sta dosegli tudi normo za nastop na avgustovskem evropskem prvenstvu v Glasgowu, že dopoldne pa je to z 2:00,95 uspelo tudi Katji Fain iz mariborskega Branika, ki pa je popoldne nastop odpovedala in se osredotočila na tekmo na 800 m prosto.

Medaljo ji je podelila Sara Isaković

"Glavni cilj sem danes z normo izpolnila, zato sem več kot zadovoljna, ob tem pa sem dosegla še osebni rekord. Dobila sem tudi tekmo z Anjo, a je v končnici nisem videla, saj diham na drugo stran, kot je bila njena proga. V zadnjih metrih sploh nisem dihala, ampak le še odsprintala in morda sem tam dobila teh odločilnih pet stotink," je bila po tekmi vesela Klančarjeva, ki ji je medaljo podelila Sara Isaković, pred desetimi leti olimpijska podprvakinja v tej disciplini.

Po pričakovanjih je normo na 800 m prosto brez težav dosegla tudi Tjaša Oder, ki bo v Glasgowu v tej disciplini branila bron z EP-ja v Londonu 2016. To pa je uspelo tudi mladi Fainovi, ki je še drugič v enem dnevu potrdila dobro delo. "Normo sem pričakovala, želela pa sem si izid okoli 8:35, zato imam malo grenkega priokusa. A formo sem bolj tempirala na 1.500 m prosto in v nedeljo bomo videli, kje sem. Danes me je na koncu malo pobralo, začela pa sem zelo solidno, v drugem delu bi morala biti malo hitrejša," je nastop pokomentirala Odrova.

Prvi večji dvoboj dneva je pripadel mladinki kranjskega Triglava Tini Čelik, ki je dvakrat izboljšala slovenski mladinski rekord na 100 m prsno, v finalu pa se je ura ustavila pri 1:09,19 minute, s čimer je Čelikova za vsega stotinko zgrešila normo za člansko evropsko prvenstvo poleti v Glasgowu. Za zmago ji je morala čestitati tudi drugouvrščena olimpijka kranjske Zvezde Tjaša Vozel, ki je zaostala 25 stotink sekunde.

Moško tekmo na 100 m prsno je dobil Srb Ćaba Siladji, najboljši Slovenec Aljaž Kerč iz Olimpije pa je bil na drugem mestu z 1:01,88 tri desetinke sekunde oddaljen od nastopa na EP-ju. "Priznam, da sem lovil normo za EP, a sem imel v zadnjem mesecu veliko težav in današnji izid je odraz tega," je po tekmi povedal Kerč.

Na 200 m hrbtno je slavil ilirijan Anže Ferš Eržen in ob osebnem rekordu 2:02,69 dosegel tudi normo za nastop na sredozemskih igrah. Slovenski ženski naslov je osvojila Janja Jamšek iz ravenskega Fužinarja.

Bau slavil v najdaljši disciplini prvega dne

Moško tekmo na 200 m prosto pa je dobil Srb Velimir Stjepanović. Edini, ki bi lahko ogrožal njegovo zmago, je bil Fužinarjev Martin Bau, ki pa se je po zmagi v kvalifikacijah odločil, da finale izpusti in se osredotoči na 800 m prosto. Slovenski naslov je tako osvojil Pirančan Marcel Primožič. Bau je nato prepričljivo slavil v najdaljši disciplini prvega dne, a bil daleč od vozovnice za Škotsko. "Do polovice je šlo dobro, nato so popustile noge, pa zavesljaj, in na dolgi progi se to pozna. Bomo videli, kaj bo jutri na 400 m prosto, saj mi je šlo na razplavanju dobro in tudi na 200 m prosto sem dosegel osebni rekord," misli o poti na Otok še ni opustil Bau.

Na 400 m mešano sta se zmag veselila Radovljičanka Manca Marčun in Olimpijin David Mihalič. Na 50 m delfin pa sta slovenska naslova osvojila plavalka Ljubljane Tara Vovk in Fužinarjev Gal Kordež, ki je že v predtekmovanju dosegel tudi slovenski mladinski rekord 24,78.

A. V.